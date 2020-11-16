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快訊／咬牙撐過4天萊牛風暴　皇家傳承深夜洋蔥文：就像做了場夢

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記者趙蔡州／綜合報導

行政院發言人丁怡銘12日指稱，台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，消息引發社會各界譁然，甚至造成牛肉麵店業績大跌。皇家傳承牛肉麵業者14日深夜在臉書感嘆，過去這五十幾個小時，「就像做了場夢」。

他感性說，突如其來的騷動，他這幾天除了睡覺，全都在外奔波，家中平常三餐都是他掌廚，陪伴孩子全家一起用餐，也是他努力維持的習慣，近幾天缺席與家人的用餐時光，也讓年幼孩子相當疑惑。

直到他回家後，聽到太太對孩子解釋「爸爸正在努力，讓大家看見他的努力跟堅持」，讓他想起為孩子煮健康的美食，就是他一直以來的堅持，「我需要的，不是站在紛擾裡。而是回家，陪他們吃一碗，現煮的麵。」

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▲▼牛肉麵風暴後 皇家傳承深夜PO洋蔥文：就像做了一場夢。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵）

▲皇家傳承牛肉麵業者在臉書分享近日的心情。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵）

皇家傳承牛肉麵臉書全文：

又是一個忙到夜深的日子。突如其來的騷動，這幾天除了睡覺，全都在外奔波。

平常三餐都是由我掌廚，陪伴孩子全家一起用餐是我們努力維持的習慣。

這幾日的缺席，孩子問媽媽:「爸爸呢?怎麼沒一起吃飯?」
太太回答他們:「爸爸正在努力讓大家看見他的努力跟堅持。」

坐在桌前回想過去這五十幾個小時，就像做了場夢，網路上各方的建議指教，客人來店裡支持打氣，網友用訂單幫我下架牛肉麵，敝人衷心感謝。

各種紛紛擾擾，我問自己: 還有甚麼地方，可以做得更好？
「他們今天吃甚麼？」自我檢討的同時，太太從孩子房間走了出來，我問他。
「冰箱裡的牛肉麵啊！」她給我一個「為什麼需要問」的表情。

對啊！
我愛我的孩子們。
再辛苦，我都一定確保他們吃的『安全跟健康』。
這碗麵，不就已經說明了我的堅持嗎？
我笑了，在緊繃了兩天兩夜之后。
我需要的，不是站在紛擾裡。而是回家，陪他們吃一碗，現煮的麵。
安心陪伴。

【孩子們～我們一起吃碗麵】 又是一個忙到夜深的日子。 突如其來的騷動，這幾天除了睡覺，全都在外奔波。 平常三餐都是由我掌廚，陪伴孩子全家一起用餐是我們努力維持的習慣。 ...

皇家傳承牛肉麵發佈於 2020年11月14日 星期六

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