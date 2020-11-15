丁怡銘請辭反咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵業者？

▲丁怡銘誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精。（圖／行政院直播）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波引發爭議，15日晚間行政院發出新聞稿宣布丁怡銘已請辭，蘇貞昌在慰留不成後，勉予同意丁怡銘辭去職務。針對丁怡銘在請辭聲明反咬在野黨操作，藍營人士納悶，「是誰沒查證就誣陷牛肉麵業者賣萊牛？」

在政院新聞稿中，丁怡銘表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策。角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，因此已向蘇貞昌院長提出請辭，並於今晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。

對此，藍營人士納悶，「是誰沒查證就公然誣陷牛肉麵業者賣萊牛？」國民黨考紀會也在臉書痛批，「刻意政治操作？無限上綱打擊執政團隊？所以是在野黨教你，沒有先查證就誣陷牛肉麵店賣萊牛嗎？ 還是在野黨教你，道歉請客要打行政院的統編報公帳呢？士大夫之無恥，是為國恥！行政院發言人之無恥，是為＿恥？」

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