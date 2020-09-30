情侶快來！最大夜遊展演「光織影舞」...沈浸北香湖公園

▲嘉義市光織影舞等您來夜遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市的暑假國旅大爆發，不但各大景點滿滿人潮，嘉義市購物節更是帶動大量消費，讓旅客及業者都收穫滿滿。現在這波熱潮將由光織影舞延續，10月1日起至11月1日每晚6至10點，全國最大的沉浸式、行浸式光藝術夜遊展演，光織影舞要點亮嘉義市的夜晚，讓人們在光與影、音樂與香氛的引導之下，漫遊北香湖公園，享受全新的文旅夜遊體驗。

觀光新聞處表示，除了大家最愛的文化路夜市、噴水圓環之外，10月份嘉義市的夜更加閃亮、更加藝術、更有音樂與光，因為最大光藝術夜遊展演光織影舞就在北香湖公園登場。

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▲生命的色彩夜晚測試，夜晚大地的燈光秀照亮北香湖公園。（圖／記者翁伊森翻攝）

光織影舞將在北香湖公園裝設7大光藝術裝置：象徵春天的「光織影舞」利用繽紛的織帶圍繞音符步道，搭配色彩的變化與輕快的樂音，彷彿步入現實與虛幻交織的光影迷宮。夏天最美就是星空，「浩藍星夏」把滿天星空映在樹林與地面上，藍光穿透水霧呈現線條交織效果，還伴隨著檜木香氣與夏天的蟲鳴鳥叫。

而6月21日日環食在嘉義市帶來滿滿的感動，將由湖面上全台最大的月亮、代表秋天的「鏡花水月」延續，相信會成為拍照合影的一大亮點，歡迎民眾中秋來嘉賞月。冬天的意象則是白雪，「漫天飛雪」利用風動裝置讓夜光之雪在半透明的隧道紛飛，搭配風聲及自然音效，營造雪中漫步的氛圍。

▲星羅棋布_鏡球高低掛樹梢 創造不同白天黑夜光影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「獨豎一格」是以管樂器形狀為發想的地景藝術，象徵嘉義市最具代表性的國際管樂節，夜晚光柱將隨著管樂產生律動變化，民眾可穿梭其中；「星羅棋布」將鏡球高高低低掛在樹上，白天有鏡球閃亮的反射光，夜晚透過燈光染色，還有森林裡的自然音及芬多精的香味，彷彿讓人瞬間進入另一個時空；「生命的色彩」將高低層次的燈桿透過電腦控制訊號，要帶來一場夜晚大地的燈光秀。

觀光新聞處表示，目前光織影舞各項裝置陸續裝設測試中，目的是為了讓熟悉的公園呈現完全不同的感受與氣氛，更享有視覺、聽覺及嗅覺等多感官效果，讓藝術跨越人與作品之間的距離；同時精心安排單一動線，讓民眾依順時針的動線欣賞光與影帶來的故事，夜遊路徑約1小時，最適合遊客旅人安排夜晚的小旅行。10月1日至11月1日，北香湖公園屆時將成為全台最大的夜遊勝地、光影美拍景點，光織影舞期盼您一來再來。