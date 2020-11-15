快訊／真相曝！半年才拿到報案凌虐三聯單控吃案...根本自導自演　

記者吳奕靖／台南報導

有媒體報導台南警方又吃案，一件凌虐案件卻拖了半年才開出三聯單。不過現在台南警方公布影片反控對方是「自導自演」，警方強調真相是不肖孫子欠錢勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，經深入調查，陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓等三嫌到案說明；三嫌均否認有拘禁、凌虐情事，主動供稱是由該三名嫌犯與王姓被害人串通好自導自演苦肉計，意圖以拍攝王姓被害人受虐影（相）片，以取信王姓被害人之祖父，詐騙被害人祖父交付金錢。該三名到案嫌犯指出，本案王姓報案人全程知情。

▲指控台南警方吃案，現在警方公布影片表示根本就是自導自演 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方今日下午通知王姓報案人到案說明，王姓報案人供稱與三名嫌犯係屬公司合夥關係，因此第一次報案動機係為取信王姓被害人祖父，並不想讓案情曝光，對案情多有隱瞞，語焉不詳。第二次報案係因公司拆夥後，為報復分帳不清，始透露部分相關案情。本案初步查證有關妨害自由部分係自導自演，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

台南市警局表示：今日媒體報導有民眾至本局第五分局和緯派出所報案，稱某男子遭人拘禁、凌虐，並質疑警方報案程序未完成，經查第五分局處理員警有依規定受理，並將該案移轉管轄由白河分局接續偵辦，並無拒絕受理情事。

台南市警局呼籲，警方受理民眾報案，如涉及刑事案件一定要求同仁立即開立報案三聯單。請民眾也不要有不良意圖，故意提供錯誤訊息，誤導警方偵辦，至身陷囹圄。