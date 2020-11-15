台南市肉燥飯爭霸賽前　在地業者力挺黃偉哲並獻花大讚

▲台南市商圈聯合會總會長胡神賀，號召全市所有商圈向黃偉哲市長獻花，還大讚幸虧有府會雙長幫忙度過疫情難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市肉燥飯爭霸賽舉行在即，市長黃偉哲積極行銷肉燥飯，惟馬國女大生命案發生後，有網友譏諷他「只會行銷吃的」，在地業者近日則以行動力挺黃偉哲，「大同卷眷好味市集」活動上，台南市商圈聯合會總會長胡神賀，不但號召全市所有商圈獻花，還大讚幸虧有府會雙長幫忙度過疫情難關。

為了推廣平民小吃的肉燥飯，黃偉哲不但與高雄市長陳其邁PK炒熱話題，連Line都跟進舉行哪個縣市肉燥飯最美味的票選。沒想到的是隨後發生馬國女大生命案，讓全國譁然，網友批評譏諷黃偉哲市長只會行銷吃的，沒空拚治安。對此，黃偉哲表示，有不足處會檢討改進，但市政是多元的，不論是治安、觀光、農特產品推廣、美食行銷等等，都是市長的責任。

而日前在大同商圈舉辦的「大同卷眷好味市集」上，商圈則是以行動力挺黃偉哲。胡神賀表示，前陣子台南發生重大社會案件，很多新聞要求市長重視治安，甚至有名嘴說重大治安案件發生，市長臉書還在行銷肉燥飯，但重大治安事件要關心，商家景氣也要關心，年初疫情讓大家過得很苦，好不容易景氣回來，大家要把虧得賺回來，很感謝黃偉哲市長幫忙推一把，持續行銷台南市各項觀光與美食，商圈多少店家很多人在賣這些銅板美食，每一間老闆都有家庭要養，如果市長不行銷，人氣不夠大家都虧損，誰來負擔這些人的生計，希望黃偉哲市長繼續加油！為台南市整體經濟打拚！

胡神賀請全市29個商圈理事長全部上台，大家不但拍手表達感謝，他並特別獻花給黃偉哲市長及郭信良議長，說「辛苦你了！」，更強調「這就是送暖！」。

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