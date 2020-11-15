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獨／把病房變健身房！癌末男狂操身體奪健美冠軍　勵志故事網淚推

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▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃昱清不放棄健身興趣，化療出院後持續上健身房，日前勇奪健美冠軍（中）。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

30歲是人生的重要階段，許多夢想正等待實現。高雄一名男子黃昱清身懷國手夢，他熱愛健身、飲食清淡，練得一身精壯，不過卻在2019年不幸感染EB病毒，短短6個月，病毒惡化突變為淋巴癌末期，但他不放棄夢想，且始終樂觀看待病情，常常獨自在病房練起伏地挺身，經過一年化療後，病情逐漸穩定，10月23日參加健美比賽還榮獲金牌，這段勵志故事日前在網路上流傳，也獲得廣大網友回響。

黃昱清日前將自己的勵志故事po到網路上，有近千名網友分享轉傳，直呼感動。黃昱清接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，他表示，2019年2月，發現自己莫名反覆發燒，最後檢查發現自己的肝遭到EB病毒感染，剛開始只能服用類固醇抑制發燒；同年8月，病毒轉變成淋巴癌，病毒跑遍全身，埋好人工血管，體重只剩下55公斤，接下來就是面對化療帶給身體的各種副作用。

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▲▼健美冠軍黃昱清 。（圖／記者吳奕靖攝）

健美冠軍黃昱清 。（圖／記者吳奕靖攝）

「冒昧問一下，左胸口凸凸的一塊是什麼？」黃昱清說：「喔！這就是人工血管！裝了之後有一個星期肩膀無法動，也不能拿重物，第一次化療結束回到健身房，拿20公斤的槓片得要2隻手一起拿，裝人工血管還做健身其實有風險，因為扯到的話就可能要馬上送急診了。」

▲▼健美冠軍黃昱清 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃昱清在化療時吃足苦頭，洗澡前後掉髮情況相當嚴重。（圖／記者許宥孺翻攝）

「躺在病床上的時候，常常在想，以前是怎麼訓練身體…」黃昱清說，進行骨髓移植的時候，身體非常不舒服，吃也吃不下、頭髮也都掉光，力氣也很小，真的有快崩潰的感覺，曾有想過，可能沒辦法回到健身房，躺在病床上看著以前的照片，就想問問自己：「還有辦法訓練嗎？這個陌生人是誰？真的是我自己嗎？」還好病情穩定後，出了院，慢慢把訓練的感覺找回來，從公園散步到爬山，先訓練肺活量，再試著回健身房拿輕一點的啞鈴。

▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

健美冠軍黃昱清待在病房一刻不得閒，常常把病房當健身房。（圖／記者許宥孺翻攝）

重回健身房，拿起啞鈴的感覺如何？黃昱清笑著說：「以前完全看不上眼的重量，當時覺得好生疏，拿著啞鈴卻覺得沉了好幾倍！」他接著說，經歷過2年抗癌時光，讓他深深體會到，癌症並非身體健康就不會找上門，它隨時可能會來，至於癌症還有沒有可能再次找上門？醫生也坦言「不知道」，只能把握當下。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ 抗癌路上，太太和兒子一直是黃昱清支撐下去的力量。（圖／記者吳奕靖攝）

抗癌的路上，其實黃昱清並不孤單，除了太太當他的堅強後盾外，支撐他面對病情的，還有懷胎中的兒子。太太說，在黃昱清罹癌前，都是清淡飲食、早早入睡，熱愛健身的他，也練得很大隻，但他在化療時，有幾度比她還要瘦，每次回想起來，都讓她很心疼，「還好懷胎時，小朋友很乖，身體沒有特別不舒服，當時因為無法進醫院，但每天都會視訊，算是相互慰藉，也是心靈寄託」。

▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼癌末患者黃昱清熱愛健身，出院後還勇奪健美冠軍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼健美冠軍黃昱清。（圖／記者吳奕靖攝）

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