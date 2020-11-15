消失的三聯單大逆轉！　欠債男遭「脫光凌虐8小時」攏係假

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局被王姓報案人指控，有名王姓男子因買車欠下10萬元，慘遭陳姓債主私刑凌虐8小時，不但全身赤裸罰站，更被打到鼻青臉腫，他今年6月幫忙向五分局報案，警方吃案沒開出報案三聯單，警方查出王男私刑案原係自導自演的苦肉計，報案人全知情，警方下午傳訊王嫌到案，依誣告、偽造文書罪嫌偵辦。

據了解，報案人王嫌向媒體投訴，他當初報案，五分局和緯所因吃案延誤偵辦，直到馬國女大生命案發生後，警政署長陳家欽撂下重話「再吃案便拔官」後，王嫌堅持向警方爭取，才終於拿到三聯單。

台南市警五分局副分長朱恩銳指出，針對報案人質疑警方吃案，拖半年才開出三聯單部分，本案王姓報案人於2020年6月10日至第五分局和緯派出所報案稱，從朋友處得知有位王姓民眾遭毆打、恐嚇、拘禁，發生時間、地點不詳，被害人因被通緝目前下落不明，無法聯繫。本案因報案人所述發生時間及地點不詳，和緯所依照「警察機關受理民眾刑案報案作業要點」第11條「民眾單純提供犯罪線索，另依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」辦理，不列入核發報案三聯單範圍內。

受理員警為求慎重，依規定填具「受理各類案件紀錄表」受理本案請報案人認簽並將「受理案件登記表」交付報案人。報案人11月6日再度到和緯所報案，並提供較具體之發生時間、地點及案發經過，和緯所依規定開具報案三聯單給報案人，案移轉發生地白河分局偵辦，全案並無王姓報案人所指向警方爭取始拿到三聯單等推拖情事。

▲自導自演詐騙阿公的王姓通緝犯在逃，警方全力查緝。

台南市警局刑警大隊等介入偵辦，竟查出本案係不肖孫子欠錢勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，經警台南市警方深入調查，陸續通知37歲陳姓、37鄭姓、59歲胡姓等三嫌到案說明；三嫌均否認有拘禁、凌虐情事，供稱是由該3名嫌犯與王姓被害人串通好自導自演苦肉計，意圖以拍攝35歲王姓被害人受虐影（相）片，以取信王男阿公，詐騙阿公交付金錢，三嫌另證稱王姓報案人全程知情。

警方15日下午通知49歲王姓報案人到案說明，王姓報案人供稱與三名嫌犯係屬公司合夥關係，因此第1次報案動機係為取信王姓被害人祖父，並不想讓案情曝光，對案情多有隱瞞，語焉不詳。第2次報案係因公司拆夥後，為報復分帳不清，始透露部分相關案情。本案初步查證有關涉嫌妨害自由部分係自導自演，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

燙衣不再棘手

