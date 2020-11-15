不肖孫勾結債主演苦肉計詐阿公錢　還咬警方吃案4嫌下場慘

▲台南市警局查出指責警方吃案拒開報案三聯單的王姓報案人，本身竟涉嫌參與王姓男子自導自演詐騙其阿公保命錢，並將涉案王、陳、鄭、胡4人傳訊到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，上至下，下同）

記者林悅／台南報導

指責台南市警五分局吃案疑雲，台南市警局經深入追查，查出該案竟係王姓被害人與3名友人共同勾串自導自演的一場苦肉劇，目的是詐騙被害人阿公的錢，而出面指責五分局吃案的王姓報案人竟全然知情，警方將涉案4名犯嫌傳訊到案，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

不肖孫子欠錢勾串債主自導自演苦肉計，共謀詐騙阿公保命錢，經警台南市警方深入調查，陸續通知陳姓、鄭姓、胡姓等三嫌到案說明；三嫌均否認有拘禁、凌虐情事，供稱是由該3名嫌犯與王姓被害人串通好自導自演苦肉計，意圖以拍攝王姓被害人受虐影（相）片，以取信王男阿公，詐騙阿公交付金錢，三嫌另證稱王姓報案人全程知情。

警方15日下午通知王姓報案人到案說明，王姓報案人供稱與三名嫌犯係屬公司合夥關係，因此第1次報案動機係為取信王姓被害人祖父，並不想讓案情曝光，對案情多有隱瞞，語焉不詳。第2次報案係因公司拆夥後，為報復分帳不清，始透露部分相關案情。本案初步查證有關涉嫌妨害自由部分係自導自演，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。

台南市警局指出，有關媒體報導有民眾至第五分局和緯派出所報案，稱某男子遭人拘禁、凌虐，並質疑警方報案程序未完成。經查本案五分局處理員警有依規定受理，並將該案移轉管轄由白河分局接續偵辦，並無拒絕受理情事。

台南市警局呼籲民眾，警方受理民眾報案，如涉及刑事案件一定要求員警立即開立報案三聯單。請民眾也不要有不良意圖，故意提供錯誤訊息，誤導警方偵辦，至身陷囹圄。

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