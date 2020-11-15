威嚇美國航母　陸專家曝8月東風導彈曾「擊中南海移動目標」

記者陳政錄／綜合報導

為回應美軍7月在南海的「雙航母」演習，中共解放軍曾於8月向南海發射東風-26B、東風-21D兩類導彈。近日中國軍事專家透露，當時導彈均擊中指定目標，為在西沙群島以南航行中的船隻，並稱中方此舉旨在證明，有能力對大中型艦艇實施遠程精准打擊，威嚇美國航母。

據了解，解放軍是在8月26日，分別從青海與浙江發射東風系列反艦飛彈，其中東風-21D被稱為「航母殺手」。當時《南華早報》報導稱，此舉是對美國釋出明確警告，嚇阻美方闖入海域挑釁，但僅提及導彈在軍演封閉區內落入海中；另幾乎同一時間，美軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機也飛入南海偵察。

▲中國大陸東風-21D中程彈道導彈，曾於北京大閱兵時曝光。（圖／路透社）

時隔近3個月後，《南華早報》引述中共解放解放軍退役上校、北京航空航天大學教授和戰略問題研究中心主任王湘穗最新說法，表明當時兩枚導彈，均擊中航行中的指定目標。報導稱，該發言是王湘穗在近日於浙江省，舉辦的一場非公開論壇上所說。

王湘穗還說，「在中方發射導彈後不久，美軍駐日內瓦武官就提出申訴，稱如果導彈擊中美國航母，將導致嚴重後果。」

大陸軍事專家宋忠平分析，解放軍發射東風系列導彈，旨在證明中國軍方，有能力對大中型艦艇實施遠程精准打擊。

回顧8月解放軍發射導彈後，美國國防部於當月27日證實，中國在南海該海域發射4枚導彈，坦言是針對美國而來。對此，中國外交部發言人趙立堅回應說，有關訓練活動是例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關。

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