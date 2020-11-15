水氣清空放晴囉！秋老虎襲台「早晚溫差逾10°C」　明起3區還有雨

▲下周各地天氣穩定。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

隨著颱風梵高遠離、東北風減弱，全台各地天氣趨於穩定，中央氣象局表示，未來一周都是多雲到晴的天氣型態，周一、二僅東半部、基隆北海岸、大台北山區有短暫陣雨，周三後各地更乾燥，各地高溫最高可達31度，夜間低溫則約20度，早晚低溫相差逾10度。另外梵高將是秋季颱風的尾聲，短期內不會再有颱風生成。

氣象局預報員陳建安表示，未來一周風場偏東風，各地都是多雲到晴天氣型態，周一、二東半部、基隆北海岸、大台北山區有局部短暫陣雨，周三後天氣更乾燥，幾乎全台都不會下雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，清晨夜間仍偏涼，約20到24度，白天高溫回暖，各地氣溫都可達28度以上，西半部局部地區可能達31度，東半部氣溫則約28度以上。

▲今日天氣晴朗，許多民眾外出遊玩（圖／記者李宜秦攝）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著梵高颱風西移，台灣上空水氣逐漸清空，全台各地陸續回暖轉晴。展望下星期，太平洋高壓再增強，台灣上空會改吹溫暖的偏東風，全台各地天氣好，大幅回暖，除了宜蘭、花蓮迎風面，偶爾還是會飄雨。

而梵高颱風即將登陸越南，此將會是這波秋季颱風潮的尾聲，高壓增強進佔低緯度，熱帶海洋已經清空，短時間內，應該不會再有颱風形成。