好天氣要來了！下周「秋老虎」發威　西半部高溫飆30度

▲颱風遠離對台灣影響減少。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到東北風與颱風梵高外圍環流影響，今日各地天氣狀態不穩，屬於多雲偶飄雨的狀態。不過今日開始水氣逐漸減少，東北風也會減弱，周日起氣溫將逐漸回升，到了周三後將有「秋老虎」，各地高溫可達30度，低溫則約20度，不過未來仍有東北風影響，因此暖熱的天氣並不會持續很久。

氣象局預報員官欣平表示，未來一周相對本周天氣更穩定，溫度也更暖熱，沒有冷空氣影響。今日颱風外圍環流水氣逐漸減少，各地為多雲偶飄雨天氣型態，明日清晨中南部有零星降雨，到了明天白天東北風減弱、水氣減少，僅剩東半部、中南部山區有零星短暫降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官欣平指出，由於東北風減弱，下周各地氣溫將逐漸回升，今日北台灣高溫約24到25度，到明日約26度，花東則約26到27度、中南部28到29度。周一、二東北風稍微增強，基隆北海岸、東半部、大台北地區有零星降雨，但雨勢很少。

▲下周天氣穩定，各地都是多雲到晴。（圖／氣象局）

周三開始風向轉為東風，各地都是多雲到晴的天氣型態，西半部高溫約28到30度、東半部26度以上，雲量較多，等於下周越晚天氣越穩定，氣溫也越高，而各地低溫則仍維持20到23度。

官欣平表示，下周氣溫回升，將有「秋老虎」感受，不過這僅是一個階段，下周末（22日）後東北風可能再度增強，各地氣溫又會恢復成秋天的涼爽天氣，因此暖熱的天氣型態不會持續很久。