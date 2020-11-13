　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市南寮將設置緊急海淡設施儲水池。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今年是1964年以來台灣首次春夏季皆無颱風侵襲，降雨不如預期，因應緊急抗旱需求，經濟部水利署日前宣布，將籌劃110年3月起，在新竹市南寮建置新竹緊急海淡設施，2月1日先試行日產3千噸用水，2月底起每日可提供1.3萬噸用水，估計將能供應新竹地區5萬人的民生用水，該臨時設施未來將以貨櫃機組呈現，水利署長賴建信親赴視察，市長林智堅陪同時指出，市府將全力支持與協助水利署，攜手中央解決大新竹地區用水需求。

▲南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水。（圖／新竹市政府提供）

▲市長林智堅與水利署長賴建信視察緊急海淡設施儲水池。

水利署署長賴建信表示，新竹緊急海淡設施是抗旱大計畫中很重要的一環，完成後能取代減壓供水措施，也積極輔導國內廠商進行海淡技術的研發。目前新竹緊急海淡設施位於南寮，以便取得海水與排水，全數完成後，110年2月底起，每天能提供1.3萬噸水供民生使用，要特別感謝市政府跨局處的協調與協助。

環保局表示，新竹地區一天用水量大約54萬噸，市府也不斷想辦法開拓水源。除了配合建置新竹緊急海淡設施，目前客雅水資源回收中心的回收水，每日產出1萬公噸回收水，將可利用的水資源作為環境保護用途；另設16口抗旱水井，每天可供水3.07萬噸。

▲南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水。（圖／新竹市政府提供）

▲▼從明年2月底起，南寮海淡設施儲水池預計每日可提供1.3萬噸用水、將近5萬新竹人的民生用水。

▲南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水。（圖／新竹市政府提供）

水利署解釋，目前海水淡化是一個成熟的淨水技術，海水可經最為廣泛利用的逆滲透法將海水大部分鹽份、雜質過濾掉後取得淡化水，能在水情吃緊時解決用水問題。

工務處表示，本計畫為應急措施，力求工期短、避開交通幹道動線及地下管線，評估後擬在南寮設台灣本島首座民生用水緊急海水淡化機組，海水經機組處理後輸送至台水公司湳雅淨水場，經既有自來水管網系統，供應給大新竹地區居民。

Dior化妝包不用破萬！千元有找再送精華露、乳霜、夢幻四件組

►癲癇發作撞車！網驚「能考駕照？」　恐怖地雷區…意外曝光

►新竹市府最肥爽差曝光！　上下班免打卡還可光明正大睡懶覺　

►外地打工仔求問：如何對抗新竹風　釣出林智堅神回「9字心法」

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
小A辣去鵰後「下半身全是血塊」插滿管子！哀嚎切除片公開
老闆修機車報價6000「變12000」　明細曝光內行直搖頭
黑男女友交往2年感情出問題！　認了「快走不下去」
敖犬上節目「手鮮血直流」　緊急中斷錄影
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水

基隆專屬海派浪漫Non- Stop搖滾嗨轟迎新年

2020年「鳳凰獎」　台南市消防及義消楷模4人當選

疫情衝擊國旅翻轉新契機！郵輪跳環島...花蓮衝出7萬上岸觀光潮

萬丹台88下方道路頻車禍　警擬增跳動路面+測速照相改善

「台江神探豬肉榮」再逮「六指竊魔」　校園電眼助攻逮慣竊　

屏東之光!！佳合農產黃淑女從脫穎而出　獲微型創業楷模

屏東總圖打造樂齡學習新舞台 高年級偶像練習活力全開

職棒總冠軍能否選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息！

維護大專院校學生住宿安全　台南市消防局加強公安稽查

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水

基隆專屬海派浪漫Non- Stop搖滾嗨轟迎新年

2020年「鳳凰獎」　台南市消防及義消楷模4人當選

疫情衝擊國旅翻轉新契機！郵輪跳環島...花蓮衝出7萬上岸觀光潮

萬丹台88下方道路頻車禍　警擬增跳動路面+測速照相改善

「台江神探豬肉榮」再逮「六指竊魔」　校園電眼助攻逮慣竊　

屏東之光!！佳合農產黃淑女從脫穎而出　獲微型創業楷模

屏東總圖打造樂齡學習新舞台 高年級偶像練習活力全開

職棒總冠軍能否選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息！

維護大專院校學生住宿安全　台南市消防局加強公安稽查

單日確診近2百例！南韓新冠疫情恐「再逼顛峰」...未戴口罩罰10萬

消防員接到報案發現「自己家失火」　心碎目睹愛妻葬生火場！

推特出現北韓個人帳號：自稱政府官員用4種語言發推文

全聯擺出復古飲！他見「超兇辣妹」太懷念　秒抓2罐：喝童年回憶

曾玟學被當「可疑人士」遭警攔查　嚇到手抖…找賴品妤討拍

鼎恒數位主打「Apollo雲端人資系統」　推動企業人資數位管理

違規左轉猛撞…他見「女騎士躺地」離開再折返！留字條：有事打給我

台大3天2生輕生！管中閔發全校公開信坦言「努力顯然還不夠」

「比單獨演唱會貴2倍」！BTS韓粉宣布：抵制Big Hit年末硬湊大拼盤

周邊動脈血管阻塞疾病　影響生活品質威脅生命安全

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

公務員被青竹絲咬到耳朵　送醫1天亡

職棒總冠軍選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息

女情緒失控砍母親

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

鹿港吃辦桌　女怒：蚵仔煎沒加粉

空品不良違者最高加重3.3倍罰鍰

台南市運輸走廊壅塞改善計畫獲頒獎

議員張秉鈞力推　國光1813D接駛基隆中山區快捷公車

富基魚市消費滿3000元送4隻萬里蟹

即／高雄鳳山硫化氫外洩　現場緊急灑水

夫妻檔騎自行車　誤上西濱快速道路

蔬食餐廳推秋冬新菜　再出奇招「吃飯送免費占卜」

社工師為民服務退還禮物　收到真摯感謝

「梁同學」巧安排　高雄五中同學會

更多熱門

相關新聞

颱風環流雨彈明開炸！北部迎大雨

颱風環流雨彈明開炸！北部迎大雨

受到東北風與颱風梵高外圍環流影響，明日起到周六清晨水氣增加，中央氣象局表示，這期間北部、東半部、大台北地區恐有局部大雨，各地早晚低溫下探20度，北台灣白天高溫也僅23度。到了周日到周四東北風減弱，各地轉為多雲到晴的好天氣。

東北風挾雨！新北、宜蘭大雨特報

東北風挾雨！新北、宜蘭大雨特報

艾陶成颱了！梵高最快今誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

艾陶成颱了！梵高最快今誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

大雨夜襲變天！準艾陶接力灌水彈

大雨夜襲變天！準艾陶接力灌水彈

閃電颱風僅讓台東屏東解渴　經濟部11日盤點全台用水！

閃電颱風僅讓台東屏東解渴　經濟部11日盤點全台用水！

關鍵字：

颱風缺水海水淡化南寮海淡設施

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面