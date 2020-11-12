中颱梵高「環流雨彈」明開炸！大台北迎大雨　低溫下探20度

▲明起北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北風與颱風梵高外圍環流影響，明日起到周六清晨水氣增加，中央氣象局表示，這期間北部、東半部、大台北地區恐有局部大雨，各地早晚低溫下探20度，北台灣白天高溫也僅23度。到了周日到周四東北風減弱，各地轉為多雲到晴的好天氣。

氣象局預報員王品翔表示，明日起到周六清晨間，除東北風外，也將受到颱風外圍環流影響，屆時北部、東半部、大台北地區要留意有局部大雨，中南部則轉為多雲，也會有零星降雨。各地早晚低溫約20到22度，白天高溫北、東約23到26度，中南部約26到28度。

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王品翔表示，周六白天天氣趨穩，僅東北部、基隆北海岸有雨，周日到周四東北風減弱，各地為多雲到晴天氣型態，北部白天氣溫回升約28度，中南部約28到30度。

▲颱風梵高外圍環流明起影響台灣。（圖／氣象局）

而第22號颱風「梵高」未來將向西往南海進行，對台灣無直接影響，預計72小時後進入中南半島，強度仍將維持中度颱風，明起外圍環流開始影響北、東部。

天氣專家彭啟明指出，今年第22號中度颱風梵高，目前正穿越菲律賓，上午就會進入南海，周末會侵襲越南中部，這波颱風水氣北上，對台灣的雨勢仍以東北部較多，例如宜蘭到花蓮附近，時間在周四晚開始到周六，周五是最顯著的時候，周六逐漸緩和，周日會轉晴回溫，同時延續到下周一到三四，預期將是回溫穩定的好天氣，還是東北風偏東風，但卻是難得的舒適天氣。

目前中短期的天氣預測上，今晚開始的這波降雨，可能是近期最後一波全台有些雨勢，周日開始到十一月中下旬，環境場顯著的偏乾，也會較為偏暖，會再陷入很難下雨的情境，同時在西太平洋從十月開始，幾乎每周1-2個颱風生成，總共有9個颱風生成的高頻率，也將告一段落，未來兩周相對平靜許多，暫較無颱風生成條件。

▲梵高預計72小時內登陸中南半島。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚起梵高外圍水氣北上影響台灣，北、宜、花、東、恆會有一陣陣雨勢，其他地方轉為多雲或陰天。梵高結束後，西北太平洋將進入一段平靜期，暫時不會再有颱風生成。

▲明日北台灣有雨。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）