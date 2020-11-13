颱風雨彈炸全台！放晴時間點曝　連2周迎好天氣防「秋老虎」

▲受到東北風與颱風外圍環流影響今全台有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到東北風與颱風梵高外圍環流影響，今日各地天氣不穩定，北台灣整日陰雨綿綿。中央氣象局表示，明日開始水氣逐漸減少，預計明晚雨勢就會逐漸緩和，周日起各地轉回多雲到晴天氣，下周氣溫回升，高溫可達30度以上。氣象專家彭啟明指出，預計下周起連續一到兩周天氣穩定，可能會有秋老虎。

氣象局預報員陳建安表示，明日受到東北風、颱風外圍環流影響，各地天氣不穩，不過水氣越晚會越少，屆時雨勢就會停歇，明日白天各地都有降雨機率，其中宜蘭、基隆北海岸、大台北山區雨勢較為明顯，其他地區則是陰天偶飄雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳建安指出，周日起水氣明顯減少，僅東半部有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲偶飄雨，但多數時間都不會降雨。周一起各地天氣更穩定，轉回多雲到晴天氣型態，僅東半部仍有零星降雨。

▲颱風梵高水氣將影響至明日。（圖／氣象局）

在氣溫方面，陳建安表示，明日氣溫較今日略為回升，但整體仍是偏涼，明早晚低溫約19到23度，高溫部分在新竹以北、宜花地區為23到26度，苗栗以南、台東為26到29度。

陳建安表示，周日開始各地逐漸回溫，尤其高溫回升幅度較為明顯，周二到周五各地高溫約28度以上，大台北地區、中南部局部地區可能出現30度以上高溫，而各地早晚低溫則約20度出頭左右。

▲▼台灣周遭衛星雲圖與地面天氣圖。（圖／氣象局）

氣象專家彭啟明表示，颱風梵高帶來的水氣將影響到周六清晨，且東北風將會在周六顯著減弱，各地會在周、六日逐步的回溫轉晴，預計周日開始到下周四五，或有長達一到兩周時間，各地將會到一個顯著穩定回暖的天氣，甚至會有點像是秋老虎，當然預期還是有東北風南下，但尚未有大幅降溫的趨勢，仍有待觀察，只有東北部迎風面較明顯。