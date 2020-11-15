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地藏庵親子運動會「寶寶爬行」及「幼兒體適能」　大人小孩動起來

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▲▼ 地藏庵盃「第二屆」親子運動會 熱情參與做公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市副市長陳淑慧、立委王美惠，九華山地藏庵董事長黃俊英主持地藏庵盃「第二屆」親子運動會  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義九華山地藏庵去年底舉辦第一屆親子公益運動會，受到家長及小朋友們喜愛，今年第二屆親子公益運動會，開放報名120組名額一度爆滿，地藏庵加碼開放名額共130組家庭，約650人一起參與活動，嘉義市政府社會處更邀請弱勢家庭的孩子一起共襄盛舉，地藏庵更秉持菩薩慈悲為懷的信念，不分親疏，沒有分別，提供名額給低收家庭免費，今年有21組低收家庭熱情參與。

▲▼ 地藏庵盃「第二屆」親子運動會 熱情參與做公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲小朋友開心參加九華山地藏庵盃「第二屆」親子運動會體適能活動 。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場，嘉義市副市長陳淑慧、立委王美惠，九華山地藏庵董事長黃俊英地藏庵盃於舞台上與現場大小朋友一起互動，九華山地藏庵董事長黃俊森表示，少子化問題漸趨嚴重，舉辦活動讓市民親子同樂也鼓勵生育，並以「捐米種福田」來啟發參加孩童行善植福的概念。報名的小朋友福田金捐米做公益，還可獲得地藏王菩薩寶寶平安球衣一套，爬行賽的寶寶個個綁上地藏王菩薩寶寶平安頭巾。地藏庵更秉持菩薩慈悲為懷的信念，不分親疏，沒有分別，提供名額給低收家庭免費參與。

活動現場，小小運動員換上足球裝發揮運動家精神，投入各項闖關活動，認真模樣，萌翻全場！寶寶爬行比賽中，大人們紛紛拿出各種玩具吸引自己的寶寶往前爬，但寶寶不受控制，有的寶寶一下衝到終點，有的卻一動也不動，還有人往後爬，場面有趣。

九華山地藏庵自104年11月起設置『祈子燈』，並於2019年起開辦『寶寶平安金鎖片』致贈活動，凡想要求子嗣的民眾，只要在註生娘娘殿奉點『祈子燈』，未來祈子如願後，即可獲贈金鎖片一只，每年還會舉辦寶貝回娘家活動，透過親子系列活動傳達父母對子女的疼愛與關懷。

▲▼ 地藏庵盃「第二屆」親子運動會 熱情參與做公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲九華山地藏庵盃「第二屆」親子運動會 熱情參與做公益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

寶寶爬行是一種綜合性的強體健身活動，有助於視聽覺、空間位置感覺、平衡感覺的發育。體適能運動會以幼童體適能為主軸，在每個關卡中放入體能檢測項目，讓家長們透過幼兒體適能檢測，了解到寶貝們的發展，場內滿是歡笑聲、鼓勵及加油聲。活動沒有勝負的壓力，不僅能在運動中獲得健康、透過競賽遊戲參與，考驗彼此的默契，從中獲得成就，促進親子情感，落實幼童生活教育。

▲▼ 地藏庵盃「第二屆」親子運動會 熱情參與做公益 。（圖／記者翁伊森攝）

▲九華山地藏庵盃「第二屆」親子運動會體適能活動項目 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲九華山地藏庵親子運動會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲九華山地藏庵親子運動會 不少親子族群到場。（圖／記者翁伊森攝）

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