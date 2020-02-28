嘉義城隍廟九華山地藏庵　捐防疫平安皂20萬個鼓勵勤洗手

▲嘉義城隍廟及九華山地藏庵致贈防疫平安皂20萬份，鼓勵民眾勤洗手。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，嘉義市政府於大正藥局舉辦「防疫平安皂、勤洗有保庇」感恩記者會，市長黃敏惠感謝嘉義城隍廟、九華山地藏庵致贈加持「過香爐之防疫平安皂」20萬份，藉由本市92家藥局及衛生所發送給買口罩、酒精之民眾平安皂1塊及衛教單張，讓民眾保持勤洗手習慣。

▲市長黃敏惠宣導勤洗手要訣。（圖／嘉義市政府提供）



黃敏惠表示，面對全球化的疫情，雖然帶口罩重要，但是勤洗手更重要，因為可以帶來健康，而且更有效益，所以非常感謝嘉義城隍廟、九華山地藏庵董監事致贈各10萬份的平安皂，使得防疫物資不虞匱乏；市民到藥局、衛生所買口罩、酒精時，就會贈送平安皂給大家，也謝謝藥師公會、藥局及衛生所同仁及志工們包裝平安皂送給大家，希望大家勤洗手，遠離病毒的侵擾。

衛生局表示，依據WHO(世界衛生組織)指出「用肥皂洗手」可以有效降低傳染疾病，是最簡單、有效且具成本效益的疾病預防方法，爰此，本市推動市民勤洗手活動，希望市民都能了解並落實正確洗手方法，也再次感謝城隍廟、九華山地藏庵共襄盛舉送市民有加持過的平安皂，藉由信仰的力量安定民心，亦安撫市民對疫病的焦慮感，市長強調「自己的肥皂自己保管」，外出時用夾鏈袋帶在身上，隨時隨地都可勤洗手，以達到全民一起來防疫之目的。

衛生局表示，2月6日實施口罩實名制後，健保特約藥局藥師及衛生所扛下防疫責任，藥師每日增加工作量，市長為慰勞一線藥師防疫的辛勞，特贈每家藥局象徵「平平安安」蘋果禮盒，深深感謝藥師們無酬勞但卻義無反顧積極參與防疫工作，市長代表全體市民感恩藥師們的付出，大家都是藥師佛的化身，在這疫情嚴峻的當下，扛下防疫的重責，守護所有市民的健康。

此外，在新冠肺炎蔓延期間，為了降低交叉感染風險，應盡量減少到醫院，如果民眾有慢性處方箋，可以就近到住家附近的健保特約暨高齡友善藥局領取，省時、省錢又安全。

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