守護防疫第一線　九華山地藏庵捐贈嘉縣百萬負壓隔離艙　

▲嘉縣消防局受贈負壓隔離艙給予，現場模擬操演。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓執行新冠肺炎救護勤務的消防隊員能在護送過程中提供病患臨時隔離，也避免第一線執行緊急救護勤務時遭受感染，嘉義市財團法人九華山地藏庵捐贈3組負壓隔離艙給嘉義縣消防局。捐贈儀式由縣長翁章梁代表受贈，並致送感謝狀給予董事長黃俊森。

地藏庵近期得知，嘉義縣消防局急需負壓隔離艙來執行相關病患護送勤務，立即允諾捐贈嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，每組造價28萬元，總價值84萬元整。是由白色PVC和透明乙烯基組合而成，啟動鼓風機組後，可形成負壓的環境，配合上瀘毒罐即可淨化污染的空氣；骨架所支撐起的拱道空間，不但可提供病患躺的空間，也提供救護人員在緊急狀況時所需的操作空間。

消防局以情境模式展開演練，由消防員現場示範使用流程，從接獲有疑似病患，救護人員到場協助病患上擔架後，在短時間內將負壓隔離艙組合完成，並立即將病患送醫。

消防局說明，未來將配合COVID-19疫情專責救護隊成立，配置在3隊專責救護隊來執行相關病患護送，分別為六腳、大美、三和；每趟的救護任務結束後，人車均會做清潔消毒，避免有交叉感染的情況發生。

▲九華山地藏庵捐贈3組負壓隔離艙給予嘉縣消防局。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，在居家檢疫及隔離期間的民眾若有相關呼吸道症狀，第一時間就會通知消防局做載送作業，過程中都須採高規格的防範。感謝地藏庵的善舉，協助消防局第一線防疫工作，讓從接獲報案救護到送往醫院的時間，都能有效降低接觸時機；並且在病患載送醫時，能降低長時間暴露在外的風險。

黃俊森表示，期望由地藏庵的拋磚引玉，讓第一線的救護人員能得到最佳的保護，並讓社會各界能挺身幫助。雖然目前負壓隔離艙缺貨，但後續的2組會儘快陸續送達。

翁章梁進一步強調，遵守居家檢疫跟隔離的民眾非常辛苦，衛生局都有提供相關的服務，包含視訊醫療、與心理師進行通訊服務等，希望能陪伴民眾安心度過14天。

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