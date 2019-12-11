黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

▲生長歷程都還被保留著。（圖／翻攝自教育部健康體育護照）



記者張嘉晏／綜合報導

一名網友無意間逛到「體適能護照」網站，登入後發現，竟然可以看到自己從國小到高三的身高、體重等生長紀錄，讓他超驚訝，趕緊分享到PTT上。鄉民們隨後也紛紛朝聖實測，直呼「真的有欸」、「體重超悲劇」。

有網友在PTT女版發文，他表示自己日前閒來無事，逛著逛著就看到了教育部的「體適能護照」網站，登入後發現不僅可以看到自己從小六到高三的身高體重，其他體適能測驗如仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠等紀錄都清楚被記載著。原PO彷彿發現新大陸，還自嘲高一之後就沒有再長高，邀請網友們一起貼出自己的成長紀錄分享。

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點開體育護照網站，首先要在帳號欄輸入身分證字號，密碼則是「最近一次就學紀錄之學號或座號」。記者以大學的學號實測，發現從小六到大一，一共8年的紀錄都還在，裡頭也有身高和體重的趨勢曲線圖，相當有趣。

▲登入頁面。（圖／翻攝自教育部健康體育護照）

貼文一出，鄉民們紛紛登入查看自己的紀錄，有人感嘆隨著年齡增長，身體真的越來越不行了，「國中體前彎竟然能到40幾」、「小學坐姿體前彎都金牌，大學居然剩中等」、「真的有欸」、「金牌好手」、「有些年份沒有紀錄，可能學校沒登錄」、「這也太有趣了吧！現在才知道有被記錄下來」。

此外，還有人看到自己的黑歷史後笑噴「體重超悲劇」、「柔軟度永遠是請加強」，年紀比較大的網友們也怨嘆「年代太久遠」，沒被記載到，無法回憶有點可惜，「老人怒噓」、「老人登不進QQ」。

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