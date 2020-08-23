嘉義市結合九華山地藏庵　開辦迷你棒球錦標賽

▲嘉義市長黃敏惠(圖右) 嘉義市副市長李錫津(圖左)、知名球星張泰山(圖中)出席嘉義市棒球日九華山地藏庵迷你棒球記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為了傳承KANO精神，將嘉農棒球隊威震甲子園的8月21日訂為嘉義市「棒球日」，並且宣布將與財團法人九華山地藏庵、TARZAN棒球學院攜手合作，於9月12日舉辦迷你棒球錦標賽，讓10歲以下的國小學童歡樂對戰打棒球。

嘉義市長黃敏惠、九華山地藏庵黃俊森董事長、味全龍張泰山打擊教練與劉崇聖選手、嘉義市前副市長李錫津以及眾位貴賓、國小棒球隊小小選手出席記者會，邀請家長帶著小朋友一起來參加2020嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽。

黃敏惠表示，嘉義市是棒球的原鄉，對於棒球有著滿滿的熱情。所以我們將嘉農棒球隊威震甲子園的8月21日訂為嘉義市「棒球日」，讓這份屬於歷史的榮耀，刻劃在嘉義市民朋友的心中。

▲ 小朋友開心打棒球 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，就在棒球日的今天，我們要宣布一項好消息，2020嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽即將在9月12日歡樂開賽，讓10歲以下的小朋友，利用專屬的球具、在巨型充氣球場中，打一場最歡樂有趣的棒球。黃敏惠市長特別感謝九華山地藏庵挹注資源、TARZAN棒球學院、味全龍張泰山，一起促成了這件美事。

▲體驗迷你棒球 。（圖／記者翁伊森翻攝）

九華山地藏庵黃俊森董事長表示，文化、運動、教育是讓世界更佳美善的好方法，因此除了扶弱濟貧的社會公益，九華山地藏庵投注了更多資源，推動文化、教育與運動；我們辦理了寶寶爬行比賽、九華山地藏庵全國圍棋賽、多場藝文展演等，吸引眾多市民朋友參與，今年9月12日的迷你棒球錦標賽，就是要讓10歲以下的小朋友歡樂打棒球。想像一下小朋友揮棒奔跑，爸媽在場邊喝采加油的畫面，一定是熱情又溫馨。

代表TARZAN棒球學院的張泰山，也帶著今年剛加入味全龍的劉崇聖前來讚聲；張泰山掛保證迷你棒球絕對好玩，現場還有棒球教室活動，大人小孩可以一起同歡。而從嘉義高中畢業，今年選秀加入味全龍職棒的投手劉崇聖，今天也一起回到嘉義市，歡迎大家9月12日一起來打球，並且鼓勵現場博愛國小、民族國小、垂楊國小、世賢國小、興嘉國小的小小選手，快樂打球、好好念書，健康聰明的長大。