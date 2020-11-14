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王淺秋怒轟牛肉麵之亂：堂堂發言人拿小店當「鬥爭犧牲品」

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▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵是用萊克多巴胺肉品，事後遭到業者出示檢驗證明打臉，引爆了「牛肉麵之亂」，儘管多次光顧力挺，還是無法平息民眾的怒火。對此前高雄市新聞局長王淺秋在臉書上發文痛批丁怡銘，「堂堂行政院發言人拿民間小店當鬥爭犧牲品」。

王淺秋發文表示，看到昨天13日行政院放火的「牛肉麵之亂」，不得不談！這就是行政院網軍火車頭露出馬腳的標準風格，上樑不正下樑歪！

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▲前高雄市新聞局長王淺秋痛批丁怡銘，「堂堂行政院發言人拿民間小店當鬥爭犧牲品」。（圖／記者屠惠剛攝）

王淺秋痛批，「堂堂行政院發言人拿民間小店當鬥爭犧牲品隨意指控發假新聞，資訊錯誤被打臉了，上門道歉居然拿人民納稅錢買單，被抓包才急急説自己付款，真是丟盡國家文官的臉！」

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會的記者會上，誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後花3.9萬下訂100份紅燒牛肉麵，更被抓包打了行政院統編。

對此丁怡銘在臉書坦言，請秘書刷卡買牛肉麵，只是秘書出於習慣打了統編，「這筆錢我出門前就說我要自己出了，請媒體朋友不要誤解了。為避免混淆，我再下了一次單取代原訂單，沒有要用公務預算。」

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