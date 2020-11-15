2天沒陪孩子吃飯！冠軍牛肉麵「深夜感性文」甩風波：像做了場夢

▲老闆回應不實的萊牛指控。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵）



記者黃可昀／綜合報導

行政院發言人丁怡銘鬧出的「牛肉麵事件」引起政治圈關注，隨著風波逐漸平息，皇家傳承牛肉麵老闆深夜在粉專PO文，這幾天為了突如其來的騷動整日在外奔波，已連續多日缺席與孩子的晚餐，昨天同樣又忙到深夜，突然意識到「我需要的不是站在紛擾裡，而是回家，陪他們吃一碗現煮的麵。」

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▲丁怡銘花3.9萬買100碗牛肉麵賠罪。（圖／記者屠惠剛攝）



皇家傳承牛肉麵老闆14日深夜PO文指出，平常三餐都是由他掌廚，「陪伴孩子全家一起用餐是我們努力維持的習慣」，這兩天為了處理丁怡銘提出的「萊牛」不實指控，無論是網路上的質疑、對外的澄清都讓他忙得焦頭爛額，孩子也忍不住問媽媽「爸爸呢？怎麼沒一起吃飯？」

昨天他一個人回到家坐在桌前，孩子早已經睡去，回想過去50幾個小時「就像做了場夢」，他隨口問了太太孩子今天晚餐吃什麼，對方回應「冰箱裡的牛肉麵啊！」同時給了一個「為什麼需要問？」的理所當然表情，當下他才意識到，「對啊！我愛我的孩子們，再辛苦我都一定確保他們吃的『安全跟健康，這碗麵，不就已經說明了我的堅持嗎？」

網友紛紛湧入貼文打氣，「辛苦了，煮給孩子的麵應該不用打統編」、「很有溫度的文章，的確，給客人吃的牛肉麵，就像給家人吃的一樣，總是做到最好」、「下次去北部一定去捧場」、「希望行政院打官司的費用不會再用納稅人的錢」。

▼粉專貼文惹網友心疼。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵）

