單週增25例確診「再創新高」　確診者以這族群居多...多來自這2國

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒，我國境外移入人數也大幅增加，11月9日至15日短短一週，累積確診人數已達25例，再度創下單周新高。指揮中心發言人莊人祥表示，確診者還是以移工居多，印尼、菲律賓佔比最高，患者感染後出現時陰時陽的機率時有所聞，但只要超過傳染期，就不一定會造成感染。

指揮中心今（15）再公佈2例確診個案，均為本國籍女性，分別長期居住美國、日本返台確診，衛生單位共匡列接觸者27人，其中7人需居家隔離，20人自主健康管理。

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目前國內累積602例確診，分別為510例境外移入、55例本土病例，36例本土艦隊與1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、59人住院隔離中。

近期確診個案中，引發大眾關心的為一名自菲律賓探親返國的40多歲本國籍女性，居檢期滿第二次採檢才確診，被通知時正在返家的高鐵上。

指揮官陳時中上午出席慈濟論壇，接受媒體堵訪時表示，隨著病毒多變性提高，加上檢疫試劑進步，未來類似請況可能越來越多，但相信在居家檢疫14天與新興檢驗試劑雙管齊下，必能防止病毒傳進社區。

莊人祥解釋，指揮官說的「類似情況」，指的是核酸檢驗時陰時陽情況，該名個案除了換試劑檢驗外，也有重新抽取檢體，可能也因此影響檢驗結果。而個案Ct值為33，昆陽重複複驗為33.5，均屬弱陽性，但都在實驗室容許範圍內。

莊人祥強調，大部份民眾感染信冠肺炎後，呼吸道都可能有一些病毒RNA殘留，過去就有一名個案核酸檢測陽性長達80多天，一直無法出院；比利時工程師也維持100多天。而近期公佈從克羅埃西亞返台個案，若非重新改染，病毒也是在呼吸道殘留100多天，「這些時陰時陽情況，過去一直在發生。」