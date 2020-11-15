快訊／新冠肺炎再增2確診！　分別自美國、日本入境

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒，我國境外移入人數也大幅增加，中央流行疫情指揮中心今（15）日再公佈2例確診病例，分別自美國、日本入境，11月9日至15日短短一週，累積確診人數已達25例，再度創下單周新高。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

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指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心表示，案602為40多歲本國籍女性，長期定居日本，11月初陸續出現鼻塞、頭痛、噁心、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，自行服藥後症狀緩解，未在當地就醫。11月12日與2名家人一同返臺探親，入境時主動告知有症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共15人，其中同行家人2人及前後二排座位旅客1人，列居家隔離；機組員11人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。

▲▼案602和案603機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

案603為30多歲本國籍女性，因工作長期居住美國，11月13日與家人一同返國，入境時個案主動告知搭機時自覺出現嗅味覺異常情形，但下機後即恢復，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共12人，其中同行家人1人及前後二排座位旅客3人，列居家隔離；機組員8人因有適當防護，列自主健康管理。

據統計，國內目前累計602例確診，分別510例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自日本、美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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