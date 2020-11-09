川普落選日「低頭垂肩」超落寞　向記者敷衍比讚…秒閃入白宮側門

▲川普7日從高爾夫球俱樂部返回白宮，不再昂首闊步。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國總統川普7日推文表示，本屆選舉發生舞弊，稍晚還用大寫文字發文宣稱「我贏得了大選」（I WON THE ELECTION.），堅決反對結果，態度強硬。但是，BBC白宮記者麥凱維（Tara Shannon McKelvey）當天貼身直擊川普私下的模樣，「他昂首闊步的神情已經消失」。

川普身穿黑色風衣、黑色長褲，頭戴「讓美國再次偉大」帽子，於將近上午10時離開白宮。他走路時身體微微前傾，逆風前進，依然展現出自信姿態，緊接著鑽入一輛黑色汽車，前往距離白宮25英里（大約40公里）、位於維吉尼亞州斯特靈（Sterling）的川普國家高爾夫俱樂部。

▲川粉在川普國家高爾夫俱樂部外展現支持。（圖／路透）

川普預計在俱樂部度過一整天，但就在上午11時30分左右，美國各大媒體與BBC陸續宣布拜登勝選。隨行的白宮記者團都在附近的義大利餐廳內等待，數小時後卻仍沒看見總統離開。其中一名執法官員悄聲對同事說，「他在按照自己的節奏慢慢來」。

麥凱維表示，許多支持者來到俱樂部附近，高舉紅藍相間的布條與「停止偷竊」（Stop the steal）標語，或在附近道路上開著貨車來回行駛，讓支持總統旗幟飄揚。一些川普看見記者團時大吼，「解散媒體！」

最後，總統車隊終於離開俱樂部。距離白宮越近，路上人潮就越多。許多民眾上街慶祝川普落敗，一些人手上的標語寫著「你輸了，而我們全都贏了」，現場充滿歡騰氣氛。

▲川普7日從高爾夫球俱樂部返回白宮，罕見地從側門進入。（圖／達志影像／美聯社）



麥凱維表示，川普傍晚抵達白宮，罕見地從側門進入，看起來垂頭喪氣。他轉頭瞥了一眼記者團，心不在焉地比出一個讚，但沒有像往常一樣，高舉拳頭或揮手。

麥凱維指出，身為隨行總統的白宮記者，過去4年看過川普意氣風發與低潮的模樣，但7日「是不同以往的一天」；儘管川普在推特上態度堅定憤慨，她近距離看見的總統卻呈現出完全不同的神情。

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