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淡海輕軌藍海線正式通車　侯友宜：帶動觀光、就學就業「意義非凡」

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▲▼淡海輕軌藍海線通車,藍海線漁人碼頭站。（圖／記者李毓康攝）

▲淡海輕軌藍海線15日正式通車。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

銜接淡水知名景點漁人碼頭的淡海輕軌第一期藍海線，15日舉辦通車典禮，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍共同宣布淡海輕軌藍海線於下午2點正式通車。民眾於通車首月持電子票證搭乘行經新三站（台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站），區間路段旅程免費。

侯友宜表示，淡海輕軌繼綠山線107年底通車後，第一期藍海線也在15日正式營運，這一站意義非凡，串聯路網更便利，淡海輕軌第一期全線通車後將採兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，預期可提升整體運量、帶動淡水地區觀光。

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜出席淡海輕軌藍海線通車典禮。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜表示，淡海輕軌綠山線今年營運量增加42%、通勤量增加71%，顯示淡海輕軌未來在捷運路網完成後，營運會更加蓬勃發展，不但可以帶動在地就業跟就學，尤其結合觀光旅遊，將帶動淡水、北台灣地區休閒娛樂產業，這是可以預期的，他也不忘向在座的林佳龍喊話，盼交通部多多支持藍海線第二期修正計畫。

新北捷運局表示，淡海輕軌第一期藍海線新增三站，共2.21公里，行車營運路線從紅樹林站至淡水漁人碼頭站計8.4公里，單程票價30元，新三站旁均設有公車、YouBike等轉乘設施。

在台北海洋大學站及沙崙站間，輕軌工程為了保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，打造橫跨淡水公司田溪出海口的「藍海橋」，全橋長120.7公尺、最大拱高25公尺，串聯公司田溪兩旁自行車道外，還有夜間光雕投影，預計將成為淡海新市鎮拍照新熱點。

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,民眾試乘。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾試乘淡海輕軌藍海線。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，淡水古蹟博物館以「清法戰爭滬尾之役」為主題，透過帷幕畫作、柱體包裝、鏤雕鐵藝等設計，結合歷史人文與藝術，使輕軌車站「博物館化」。以沙崙站為古戰場中心，台北海洋大學呈現戰事整備情形，漁人碼頭站描繪戰後封鎖樣貌，藉由十五幅滬尾之役相關畫作、古典柱體與融入站體的各項裝置藝術，如台北海洋大學站的剪影塑像、沙崙站的黃槿花牆及漁人碼頭站的鏤雕光棚等，營造戰役文史的光影效果，多方面展現滬尾之役的歷史意象，帶入市民日常生活場景，讓「站體博物館化」的概念透過公共藝術手法，加以落實轉化。

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,民眾試乘。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾試乘淡海輕軌藍海線。（圖／記者李毓康攝）

新北捷運公司與輕軌沿線商家、景點、公車業者及旅遊平台KKDAY聯手推出遊程套票，通車首波將與淡水福容飯店合作推出優惠住宿套票及多組遊程體驗，隨著藍海線通車至漁人碼頭，一日聯票優惠圈的合作商家範圍也將擴大至淡水老街及漁人碼頭周邊，總數擴增至100家。遊客不論是購買一張50元的ㄧ日交通聯票或是購買超優惠價格的遊程套票，都能輕鬆運用輕軌及公車無限暢遊，飽覽淡水美景、享受淡水的豐富美食和欣賞沿線幾米公共藝術。

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長林佳龍出席淡海輕軌藍海線通車典禮。（圖／記者李毓康攝）

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