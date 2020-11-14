新北金山5座免費溫泉公共浴室　副市長體驗金銀雙湯大讚舒服

▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台灣公共浴室剩20座，新北市金山區公所轄內就有5座「社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁」公共浴室，原湯放送純天然不加料，13日新北市副市長陳純敬率交通局長鍾鳴時視察金山立體停車場工程進度，適逢新北市溫泉季，在金山區長廖武輝導覽下，體驗最北溫泉「金、銀雙湯」磺港溫泉公園戶外泡腳池，副市長陳純敬說，「好舒服且免費的」。

金山區長廖武輝表示，地處大屯山火山地帶的金山，溫泉泡湯熱點相對密集，許多泡湯客不辭遠道而來，尋覓美湯熱點，為提供泡湯客更好更舒適室內裸湯及戶外足湯空間，持續完善公共泡湯環境。

▲在金山區長廖武輝導覽下，新北市副市長陳純敬與交通局長鍾鳴時，體驗最北溫泉「金、銀雙湯」磺港溫泉公園戶外泡腳池。

廖武輝說，從2019年開始陸續整修了磺港及豐漁公共浴室，接下來也將進行全台唯一位於海港的南屏公共浴室進行整修；金山5座溫泉公共浴室「完全免費」開放民眾使用，真正湯療前來泡湯的遊客，來趟最北溫泉的湯療之旅。

金山區公所表示，金山近年新增加了不少新景點，建議遊客可以利用金山區分別設置在杜鵑公園、流蘇公園及中角灣國際衝浪中心YouBike站，輕鬆騎乘前往探尋金山5座免費的公共溫泉浴室，這5座泉質各異，滿足不同需求。

金山區公所說，擁有全台獨有的「金、銀雙湯」磺港溫泉公園還設有戶外泡腳池，在寒冷的季節，泡在暖呼呼的黃金湯更是暖活舒暢，提供民眾拍照打卡的一處樂門景點；金山區各公園綠地休憩詳細資料及溫泉公共浴室開放時間，請至「金山區公所」網站查詢。

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