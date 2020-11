美首位女副總統！男主持人PO照自爆是「賀錦麗前男友」

The Fact that Kamala Dated Montel and it seems like no one remembers lol pic.twitter.com/gmo81HwS9B

記者王佩翊/編譯

美國總統大選即將邁入尾聲,根據多家美國媒體報導,率先突破270票門檻的民主黨籍參選人拜登幾乎篤定當選,而不只他本人將成為「最老總統」,他的副手賀錦麗更將成為美國首位女性亞非裔副總統。不過隨著賀錦麗逐漸廣為人知,近日卻也被挖出她在與現任丈夫結婚前,曾與知名男主持人有過一段情,而兩人的情史甚至是男方在推特上自爆,只不過因為賀錦麗當時並不出名,才沒有成為焦點。

▲威廉斯自爆,20年前曾與賀錦麗有過一段情。(圖/美聯社)



根據美國八卦新聞網站TMZ報導,美國前知名男主持人蒙泰爾威廉斯(Montel Williams)1年前在推特上自爆,自己在20年前曾經與賀錦麗「短暫約會」,兩人更是有過一段情,同時附上一張照片。只見照片中的威廉斯左手環抱著賀錦麗,右手則是摟著女兒艾許麗的腰,看起來十分親密。

由於當時賀錦麗尚未出名,因此並沒有人注意到這個消息,然而近日該則推文卻突然被網友翻出來,引發熱議。威廉斯澄清,他當時剛與第一任妻子離婚,而賀錦麗則是還沒遇到現任丈夫,兩人都是單身。事實上,早在發出這則推文後,威廉斯就曾稱,「我很尊敬賀錦麗議員,所以我想知道,如果她是一位男性候選人的話,有人會去翻出她的情史嗎?」

.@KamalaHarris and I briefly dated about 20 years ago when we were both single. So what? I have great respect for Sen. Harris. I have to wonder if the same stories about her dating history would have been written if she were a male candidate? https://t.co/UQjkP2m5jr