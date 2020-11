盤點拜登未來新內閣人選　歐巴馬班底出馬！美中台態度大不同

▲美國民主黨籍總統當選人拜登(Joe Biden),與副總統賀錦麗(Kamala Harris)在德拉威州威明頓發表演說。(圖/達志影像/美聯社)

拜登將於明年1月成為白宮新主人,承諾「成為全美國人的總統」,建立多元化的內閣,而未來政府團隊人馬如何選擇、該如何改變過去川普政府遺留的白人男性格局,如今也受到外界關注。

拜登還未上任,已經有關於歐巴馬任職駐英大使,以及希拉蕊任聯合國大使的消息傳出。外界猜測,新政府的選擇清單會主要來自過去的幕僚和智庫,大多是前任歐巴馬時期政府的老面孔。下列專門盤點出4位民主黨政界人物,未來可能在拜登政府中任職高位。

蘇珊.萊斯(Susan Rice)

在賀錦麗被提名為副總統之前,萊斯曾是拜登副手的有力潛在人選,政治生涯中當過聯合國大使、國安顧問、助理國務卿等職位,在這次國務卿的競爭中呼聲最高,祖父母是牙買加裔的她,也符合拜登多元化政府的願景。

▲萊斯在2008年被任名為聯合國大使,隨後擔任國安顧問,在任內努力完成《伊朗核武協議》以及《巴黎氣候變遷協定》。(圖/達志影像/美聯社)

萊斯過去值得一提的事跡,即是與中國外交部發言人趙立堅在網路上的罵戰。當時趙立堅在推特上發文痛批,西方各國抹黑新疆再教育營,但美國境內卻有深厚種族歧視問題,「華府的白人從不去東南地區,因為那是黑人與拉美裔的地區。」隨後遭到萊斯回擊,「這樣的言論證明趙立堅才是個種族歧視者。」

她保有一貫堅定的對中立場,不諱言批評中國的人權問題,並指控,中國貿易政策是在阻礙商業流通、是「經濟間諜」,但也曾讚揚中國領導人習近平對疫情防控得當,痛斥川普不應退出世界衛生組織。

傑.約翰遜(Jeh Johnson)

約翰遜在歐巴馬政府成立初期時,即任職國防部總顧問要角,隨後被任命為國土安全部長,這次有望奪下新任國防部長的職位。在他過去的律師生涯早期,還曾為五角大廈的高級律師,也曾於紐約市擔任聯邦檢察官,因此也同樣是新任司法部長的有力人選。





▲約翰遜是美國法界知名人士。(圖/達志影像/美聯社)

他在法律、軍武、外交各界中擁有相當的人脈與威望,2017離任後重回紐約市的律師事務所,同時保有洛克希德.馬丁公司(Lockheed Martin)、對外關係委員會(Council on Foreign Relations)、新美國人安全中心(Center for a New American Security)的董事會成員身分。

安東尼.布林肯(Antony Blinken)

布林肯在國會打滾數十年,是民主黨資深老將,也是一直與拜登密切相關的國安顧問,曾擔任長達6年的參議院外交關係委員會的民主黨參謀長,於2015到2017做到副國務卿的高位。

▲布林肯(中)與拜登關係密切,批評川普讓美國在領導組織中「全面撤退」,讓美國喪失世界的主導地位。(圖/達志影像/美聯社)

相對於其他民主黨員,他對於台灣的政界一定不陌生。過去蔡英文出訪美國時,就曾與布林肯會晤且互有交流,且在2016年當選時收到祝賀,「期待與台灣首位女總統合作,深化台美關係」。

但作為拜登方的外交能手,他也是「一個中國」的堅定維護者,過去面對中國處理疫情失當時,也只是以「中國是偉大的國家,相應的也有巨大的責任」一語帶過。談及過去4年川普對台態度,他表示,美國應穩定對待,未來會試著「找回平衡」。

威廉.伯恩斯(William Burns)

伯恩斯可稱得上是外交界的泰斗與傳奇,外交生涯貢獻長達33個年頭後於2014年退休,在外交部職業大使中獲得最高級別的榮譽,曾是駐莫斯科與約旦的外交人員,精通俄、法、阿拉伯語,在國務院內最高官拜副國務卿。

▲伯恩斯(左)作為美方在中東外交關係中的要角,與巴勒斯坦政府領導階層會晤。(圖/達志影像/美聯社)

作為這次角逐國務卿大位的強力人選,伯恩斯目前仍持續領導著卡內基國際和平基金會,在黨內毫無疑問擁有相當高的名望,也曾在2016年已美國特使的身分來台,先後拜會馬英九、蔡英文、朱立倫等人,給予台灣成熟的民主選舉高度肯定。

