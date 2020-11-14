盤點拜登未來新內閣人選　歐巴馬班底出馬！美中台態度大不同

▲美國民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden），與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在德拉威州威明頓發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

拜登將於明年1月成為白宮新主人，承諾「成為全美國人的總統」，建立多元化的內閣，而未來政府團隊人馬如何選擇、該如何改變過去川普政府遺留的白人男性格局，如今也受到外界關注。

拜登還未上任，已經有關於歐巴馬任職駐英大使，以及希拉蕊任聯合國大使的消息傳出。外界猜測，新政府的選擇清單會主要來自過去的幕僚和智庫，大多是前任歐巴馬時期政府的老面孔。下列專門盤點出4位民主黨政界人物，未來可能在拜登政府中任職高位。

蘇珊.萊斯（Susan Rice）

在賀錦麗被提名為副總統之前，萊斯曾是拜登副手的有力潛在人選，政治生涯中當過聯合國大使、國安顧問、助理國務卿等職位，在這次國務卿的競爭中呼聲最高，祖父母是牙買加裔的她，也符合拜登多元化政府的願景。

▲萊斯在2008年被任名為聯合國大使，隨後擔任國安顧問，在任內努力完成《伊朗核武協議》以及《巴黎氣候變遷協定》。（圖／達志影像／美聯社）

萊斯過去值得一提的事跡，即是與中國外交部發言人趙立堅在網路上的罵戰。當時趙立堅在推特上發文痛批，西方各國抹黑新疆再教育營，但美國境內卻有深厚種族歧視問題，「華府的白人從不去東南地區，因為那是黑人與拉美裔的地區。」隨後遭到萊斯回擊，「這樣的言論證明趙立堅才是個種族歧視者。」

她保有一貫堅定的對中立場，不諱言批評中國的人權問題，並指控，中國貿易政策是在阻礙商業流通、是「經濟間諜」，但也曾讚揚中國領導人習近平對疫情防控得當，痛斥川普不應退出世界衛生組織。

傑.約翰遜（Jeh Johnson）

約翰遜在歐巴馬政府成立初期時，即任職國防部總顧問要角，隨後被任命為國土安全部長，這次有望奪下新任國防部長的職位。在他過去的律師生涯早期，還曾為五角大廈的高級律師，也曾於紐約市擔任聯邦檢察官，因此也同樣是新任司法部長的有力人選。





▲約翰遜是美國法界知名人士。（圖／達志影像／美聯社）

他在法律、軍武、外交各界中擁有相當的人脈與威望，2017離任後重回紐約市的律師事務所，同時保有洛克希德.馬丁公司（Lockheed Martin）、對外關係委員會（Council on Foreign Relations）、新美國人安全中心（Center for a New American Security）的董事會成員身分。

安東尼.布林肯（Antony Blinken）

布林肯在國會打滾數十年，是民主黨資深老將，也是一直與拜登密切相關的國安顧問，曾擔任長達6年的參議院外交關係委員會的民主黨參謀長，於2015到2017做到副國務卿的高位。

▲布林肯（中）與拜登關係密切，批評川普讓美國在領導組織中「全面撤退」，讓美國喪失世界的主導地位。（圖／達志影像／美聯社）

相對於其他民主黨員，他對於台灣的政界一定不陌生。過去蔡英文出訪美國時，就曾與布林肯會晤且互有交流，且在2016年當選時收到祝賀，「期待與台灣首位女總統合作，深化台美關係」。

但作為拜登方的外交能手，他也是「一個中國」的堅定維護者，過去面對中國處理疫情失當時，也只是以「中國是偉大的國家，相應的也有巨大的責任」一語帶過。談及過去4年川普對台態度，他表示，美國應穩定對待，未來會試著「找回平衡」。

威廉.伯恩斯（William Burns）

伯恩斯可稱得上是外交界的泰斗與傳奇，外交生涯貢獻長達33個年頭後於2014年退休，在外交部職業大使中獲得最高級別的榮譽，曾是駐莫斯科與約旦的外交人員，精通俄、法、阿拉伯語，在國務院內最高官拜副國務卿。

▲伯恩斯（左）作為美方在中東外交關係中的要角，與巴勒斯坦政府領導階層會晤。（圖／達志影像／美聯社）

作為這次角逐國務卿大位的強力人選，伯恩斯目前仍持續領導著卡內基國際和平基金會，在黨內毫無疑問擁有相當高的名望，也曾在2016年已美國特使的身分來台，先後拜會馬英九、蔡英文、朱立倫等人，給予台灣成熟的民主選舉高度肯定。

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