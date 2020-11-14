佳警打詐最給力　3天阻詐4件破獲詐騙集團

▲台南市警佳里分局員警，接連3日成功阻詐4起詐騙案，並在詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警佳里分局佳里派出所員警，接連3日接獲轄內金融機構及超商通知，成功阻詐4起詐騙案，並在詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案，該集團成員主要擔任領取詐騙匯款及金融帳戶提款卡等詐騙工具，有效遏阻詐騙惡行。

警方指出，4起詐騙分別是西港區吳姓民眾於臉書認識1名外籍男子，要求代收貨物並匯款800美金（約2萬4千元新台幣）；西港區王姓民眾，想藉由網路投資賺錢，對方聲稱需先匯款2000美金（約6萬6千元新台幣）；西港區的陳男聽信網路交友網站騙術，要求先至銀行開戶並儲值新台幣30萬，上述3件詐騙案，係於11月10日、12日至中國信託銀行佳里分行欲匯款時行員察覺有異，通知警方共同攔阻。

另外，11月11日佳里區民眾於網路臉書交友軟體認識1名女子，雙方相談甚歡，製造網路虛幻愛情泡泡，先取得信任進而以約定見面為由，騙取該民至超商購買點傳送序號，於購買時經全家超商站員察覺有異，立即通知佳里派出所員警到場協處，攔阻欲匯出詐騙點數6千元；佳里所員警與金融機構、超商合作成功攔阻4件詐騙案，獲得地方民眾佳許。

佳里分局分局長甘炎民表示，11月6日分局偵查隊員警執行詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案，該集團成員主要擔任領取詐騙匯款及詐騙工具（金融帳戶提款卡）等工作，經員警抽絲剝繭歷經1年多的追查，陸續追出該集團成員。全案依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署。佳里分局2020年至今已偵破3組詐欺集團，緝獲集團成員25名，並統計今年度與轄內金融機構協力攔阻21件、超商攔阻3件，合計攔阻24件，總攔阻金額656萬9840元。

甘炎民分局長指出，台南市警察局與「鄰里長」、「超商業者店員」、「金融機構行員」、「校園教師校安人員」，成立防制詐騙四道封鎖線，建立聯繫管道及加強宣導對民眾加強關懷提問，發現有疑似詐騙情形立即通報警方到場處理及時阻詐；現今詐騙手法層出不窮，網路交友、網路投資等隱密性高，充滿不確定風險與詐騙陷阱，無論民眾收到何種訊息或電話，要求匯款、提交金錢都是屬於詐騙手法，各種詐騙類型民眾務必提高警覺，只要多加注意，與警方聯絡，即可減少詐騙案之發生，如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。佳里分局偵辦詐欺案件絕對全力以赴，有能力有決心運用科技偵查，秉持追本溯源鍥而不捨之精神，瓦解詐騙集團勢力，保障民眾身家財產安全。

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