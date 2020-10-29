死無對證！丈夫生前欠貨款「被催討」　苗栗婦險遭詐31萬

▲經警方曉以大義，林婦恍然大悟停止匯款，成功保住31萬元積蓄。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓婦人，因丈夫在年初過世，27日上午接獲1通丈夫生前有生意往來的廠商電話，稱其丈夫積欠貨款31萬元並要求匯款；林婦不疑有他，依照指示前往銀行欲匯款，所幸行員發現向警方報案，經警方到場積極勸說下，順利保住林婦積蓄。

警方表示，27日中午11時接獲1名銀行行員報案稱，有民眾疑似被詐騙，請求警方協助，警備隊副隊長古雲泉立即率員前往處理，到達現場後發現林姓婦人正欲匯款，警方隨即上前了解。

林婦向警方表示，丈夫於今年過世，近日接獲1位自稱丈夫生前生意往來之代理商之電話，向其催討丈夫生前積欠貨款，林婦不疑有他，依照指示前往銀行欲匯款，所幸行員發現向警方報案，經警方到場積極勸說下，順利保住林婦積蓄，林婦非常感謝警方及銀行人員積極協助保住積蓄。

頭份分局也呼籲，本分局將加強至本轄金融機構宣導，如發現民眾疑為遭受詐騙，請立即關懷提問，並通知警方到場處理，以維護民眾財產安全。另本案詐騙手法為詐騙老梗，呼籲民眾應提高警覺，接獲來路不明訊息應小心查證，切莫疏忽大意掉入詐騙圈套。

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