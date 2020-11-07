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假投資真詐財　男子匯款500多萬投資警銀聯手成功阻詐

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▲台南周姓民眾誤信詐騙集團話術，前往銀行欲匯出500多萬元，幸好警銀合作，及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南周姓民眾誤信詐騙集團話術，前往銀行欲匯出500多萬元，幸好警銀合作，及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名周姓民眾認識自稱在控股公司從事投資工作之男子，每日以豐厚的投資利潤來誘騙，並趁周民陷入話術圈套後，在未查證情況下，6日前往台灣銀行台南分行欲匯款500多萬至外國帳戶，引起承辦行員注意，主動通報市警二分局警方關懷提問，成功阻止這場詐騙。

▲台南周姓民眾誤信詐騙集團話術，前往銀行欲匯出500多萬元，幸好警銀合作，及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，周民日前結識一名自稱在控股公司從事投資工作之男子，該男則每日以公司營業項目在投資方面獲利狀況相當豐厚的誘因來吸引，該名男子見時機成熟始誘騙投資，周民於6日至台南市中西區台灣銀行台南分行欲匯款約新台幣500萬元至指定外國帳戶，承辦行員見到匯款金額及欲匯往外國便不敢大意，主動以關懷的方式來提問，惟該民僅回答要投資事業，行員察覺有異立即通報轄區派出所，在與員警共同勸說之下，終恍然大悟發現係「假投資真詐騙」的詐欺手法，始打消匯帳念頭，並頻頻向在場的行員及員警道謝。

市警二分局表示，詐騙集團利用假交友、假投資的方式，進而要求民眾援助、借錢或投資事業的詐騙手法仍層出不窮，歹徒先假意交往博取信任，使被害人投入身家財產，而二分局採取主動式進擊，積極、反覆、持續向轄內金融機構宣導對於匯款民眾實施關懷提問，並同時建立完善的通報轄區派出所機制，此次台灣銀行能落實關懷提問並立即通報轄區派出所，顯見銀行與警察聯防阻詐著有成效，共同來為守護民眾財產盡一份心力。

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投資詐財警銀阻詐

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