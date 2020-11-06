小弟200萬PO網炫富！明仁會副會長組詐騙集團　180天海撈570萬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在10月初爆發竹聯幫仁堂2派人馬互毆，其中1人被刺殺身亡，警方將殺人一派等10人全數逮捕，事後又發現被殺身亡這邊的大哥，竟從事詐騙集團，且半年間獲利至少570萬元，旗下小弟還曾在網路高調炫富。

警方調查，29歲的房姓男子，平時以明仁會副會長自居，主要活動範圍都在萬華、大同一帶，且專門教唆旗下小弟從事詐騙，半年間獲利達570萬元，其中1名被害人單筆就被騙走78萬元。

▲萬華分局破獲詐騙機房，幕後主腦竟是竹聯幫明仁會副會長。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，房姓男子原本是竹聯幫雷堂副堂主，曾因在家製毒遭警方逮捕，事後轉投靠同為竹聯幫的仁堂旗下的明仁會當副會長，並將「事業重心」轉向詐騙集團。

房姓男子組織相當精密，下設5名幹部負責管理，另外找來27名小弟充當車手，並以「猜猜我是誰」、「假網拍」以及「假退款」等詐騙手法，騙取被害人辛苦錢，被害人中不乏證券業務員等白領階級。

▲警方在網路上發現，明仁會小弟當詐騙集團，還曾在網路PO出約200多萬現款，高調炫富。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在4日下午前往房嫌位於承德路三段的租屋處搜索，並當場逮捕房嫌，另外陸續逮捕32名共犯到案，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

警方另外獲悉，房嫌因涉及毒品案件，恐將面臨7年有期徒刑，另外還在房嫌家起出《孫子兵法》，警方也笑稱「應該多看《三十六計》。」

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