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「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

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▲▼大陸、狠夫、殺妻、泰國、懸崖。（圖／翻攝紅星新聞、澎湃新聞）

▲去年六月，大陸江蘇懷有3個月身孕的王小姐被丈夫推落泰國深谷。（圖／翻攝紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

去年六月，大陸江蘇一名懷有3個月身孕的王小姐，與丈夫俞東到泰國烏汶府Pha Taem國家公園旅遊，結果被枕邊人推落到34公尺深的懸崖，之後奇蹟生還。事隔一年多，當事人王小姐接受訪問，透過聲音紀錄的方式自述被殺害經過，回憶當時丈夫明明有懼高症，還懸崖峭壁邊探測深度，現在想起來，讓人不寒而慄。

根據大陸媒體澎湃新聞引述，去年六月中旬，被丈夫設計殺害的王小姐在醫院清醒後，一開始不敢講出實情，直到丈夫俞男不在身邊，才趁機告訴警方兇手就是老公。如今，一年半過去了，王小姐還在復健，鼓起勇氣接受聲音紀錄片作者王勝訪問，用口述方式記錄被丈夫背叛的故事。

王小姐回憶，丈夫動手前，以旅遊的名義帶她在泰國三處踩點，都是一些陡峭，高低落差較大的森林公園，或是人煙稀少之地。最後，沒有找到理想的作案地點，丈夫帶著她回到曼谷，選定泰國烏汶府Pha Taem國家公園的帕登懸崖。

▲▼大陸、狠夫、殺妻、泰國、懸崖。（圖／翻攝紅星新聞、澎湃新聞）

▲王小姐丈夫曾在泰國場勘三次「殺妻地點」。（圖／翻攝紅星新聞）

該報導指出，王小姐表示丈夫堅持要去帕登懸崖，「他（俞東）說活了33歲沒看過日出，想跟最愛的人一起看日出，更何況現在我肚子里還有寶寶，希望一家三口去看日出，彌補他人生的遺憾，也是一個美好的寓意的。」

王小姐進一步回憶，「他跟我說這段話的時候，是打動了我的心。」印象最深的就是他問我，你這輩子有沒有什麼遺憾的事情？當下來說，我的人生挺圓滿，狀態應該是用甜蜜來形容，「所以我就回答他，我沒什麼遺憾的。」

實際上，王小姐的丈夫正在醞釀殺害她最後步驟。根據當事者回憶，那天是陰天沒有日出，遊客很快散去，只剩他們夫妻倆。王小姐的丈夫提出了一個新的建議，要求去懸崖峭壁邊看三千年的古人類壁畫。

▲▼大陸、狠夫、殺妻、泰國、懸崖。（圖／翻攝紅星新聞、澎湃新聞）

▲王小姐回憶丈夫有懼高症，當時趴在懸崖邊看深度，情緒顯得興奮。（圖／翻攝搜狐 田園泥土香教育）

那時站在懸崖與斷崖的交匯，王小姐說，「他有懼高症，卻趴在懸崖邊看深度，表情看起來十分興奮。接著，突然抱住我，雙手環在當時已經懷孕的肚子上，俯身從背後親了一下我右臉的臉頰。」當時，覺得非常甜蜜，事後回想，他是一個儀式性的死亡告別。

王小姐接著說，「他在親吻我以後，隨即就把手從我的肚子上順著我的身體滑向我的後背，兩側的肩胛骨，然後在我耳朵邊上，惡狠狠的說你去死吧。」把我向左前方45度懸崖的地方推，本能的在那一秒，我就大喊三個字，不要啊，就騰空了。

被推落以後，王小姐在懸崖大概昏迷一個小時左右，旁邊就是原始森林。身上全是血，開放性骨折，骨頭都跑出來了，她下意識摸一下屁股，發現沒有出血，孩子可能有保住，想大喊，無奈滿口都是血，發不出聲音。

當下，腦中有太多思緒。王小姐說，「我們都說落葉歸根，也要想盡辦法還要把骨灰運到家鄉里去埋葬。我可能就在這個地方，最後無名無姓成了一隻野屍，我再也回不去我的家鄉、國家。就是人要犯多大的錯，要做過多少惡事，要承受這樣的一種死法。」

▲▼ 大陸、泰國、殺妻。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲王小姐被丈夫推落墜谷後奇蹟生還。（圖／翻攝 澎湃新聞）

想到可能被森林野獸攻擊，王小姐採訪過程中一度痛哭，「他們是先咬我還是先咬我的寶寶。咬我可以，你也不能咬我的寶寶。」如果你是一個母親，你還沒有死，有一口氣，你看到你的孩子一點點都被豺狼虎豹就要咬死，吞食，只能眼睜睜的看著。你知道那種絕望的心情嗎？

當時，王小姐丈夫在懸崖邊等40多分鐘，以為人死了，故意報警自清。沒想到，王小姐奇蹟生還，因治療肚裡胎兒必須引產。經過一年半時間身心復健，王小姐勇敢接受媒體採訪，親自口述被丈夫殺害細節，她表示，「希望自己的故事能幫助到那些正在經歷挫折的人，希望他們重新站起來。」

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