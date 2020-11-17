陸強化全國徵兵制度　國防部長魏鳳和統籌





▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係緊張、台海升溫的背景下，為「進一步加強對徵兵工作的領導」，大陸國務院、中共中央軍委近日批准，建立所謂「全國徵兵工作部際聯席會議制度」，由國防部長魏鳳和擔任召集人，顯示解放軍「徵兵工作」將與高質量發展、消費者權益保護、網路市場監管等，同被列為大陸2021年重要國家任務。

根據中共中央軍委國防動員部公開資訊，該制度旨在加強對徵兵工作的領導，強化統籌協調，形成工作合力。負責研究提出征兵改革創新政策建議，督導檢查徵兵工作有關政策措施落實情況，總結推廣徵兵工作先進經驗和做法。

▲大陸解放軍空軍日前公開招募飛行員宣傳片，殲20八星塗裝首曝光。（圖／翻攝央視軍事）

編制上，大陸「全國徵兵工作部際聯席會議制度」由中共中央宣傳部、發改委、教育部、公安部、財政部、人社部、交通部、衛健委、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部、中央軍委後勤保障部、中央軍委訓練管理部、中央軍委國防動員部、中央軍委政法委員會等14個部門組成。其中，中共中央軍委國防動員部為領銜單位。

通告指稱，聯席會議由國防部部長魏鳳和擔任召集人，推動形成高效運行的長效工作機制。

中國大陸每年年初，都會召開全國徵兵工作會議，在2018年的會議上，強調要「提高兵員徵集質量，加大海軍、空軍和東部地區部隊在西部地區的接兵數量」；2019年，表示要在繼續加強2018年要求的同時，加大向高原部隊定向補充高原地區新兵力度。

▲解放軍日前曝光特戰女兵狙擊手將蚯蚓放滿全身，進行訂立訓練的影片。（圖／翻攝自央視微博，下同）

2020年的會議上，則提出要實施「兩徵兩退」徵兵制度，也就是將徵兵時間和新兵批准入伍時間，分為上半年、下半年兩梯次執行，以更好的「補充新血」，惟受新冠肺炎疫情影響，該制度推遲於2021年上路。因此此次中央軍委、國務院宣布建立聯席會議制度、加強徵兵工作建設，也被外界視為針對「兩徵兩退」首年實施而來。

大陸國防部發言人譚克非9月24日曾披露，「全國廣大適齡青年參軍報國熱情持續高漲，應徵報名人數突破300萬。」

另一方面，今年大陸將建立、完善「部際聯席會議」制度的領域，還包括國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議、公共法律服務體系建設部際聯席會議、職業病防治工作部際聯席會議、網路市場監管部際聯席會議、消費者權益保護工作部際聯席會議等，均被官方賦予重要的任務意義。

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