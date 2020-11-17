八路軍拋媚眼住別墅、護士穿緊身衣　奇葩抗日劇「下場慘」

▲抗日劇《雷霆戰將》安排八路軍住別墅。（圖／翻攝 陸劇《雷霆戰將》/風聞社區張照棟）

記者任以芳／綜合報導

大陸電視劇《雷霆戰將》原本定位是抗日劇，結果被外界批評「不尊重歷史和觀眾」。舉例，男演員打仗髮膠擦太厚，女護士穿緊身衣高跟皮鞋，劇情設計誇張。大陸官媒人民日報也發文點名「過度偶像化抗日劇」，有觀眾發現該劇16日起在愛奇藝、騰訊視頻全面網站下架。

大陸《雷霆戰將》自3日公開首播，出現不少爭議。比如，演員過度整潔外表，男演員打仗還抹大量髮膠，八路軍住別墅、拋媚眼，身處戰場不忘抽雪茄，女護士穿緊身衣和帶跟皮鞋等橋段，比其他抗日神劇還奇葩。

不少大陸網友到官網抗議製作單位，「拜託請尊重歷史！」、「這也是汙辱英烈的行為之一」、「演員是抗日還是選美耍帥？」。該劇播出後還兩週，負面聲浪不斷，現在連大陸官媒也出手了！

▲陸官媒人民日報批評該劇，抗戰劇過度偶像化。（圖／翻攝 人民日報微博）

《人民日報·人民銳評》發文點名批評，認為該劇「把偶像劇套路用在抗戰劇」上，「影視劇中考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可以，但前提是尊重歷史，不能劍走偏鋒。只有心懷敬畏，尊重歷史、尊重觀眾才能拍出真正接地氣的影視作品。」

▲抗日劇《雷霆戰將》演員髮膠感十足。（圖／翻攝 陸劇《雷霆戰將》/風聞社區張照棟）

其中，劇裡安排八路軍住別墅，徹底惹怒官方。人民日報銳評內文批評，以「亮劍3」為噱頭的抗日劇《雷霆戰將》，竟然讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都用發膠、發蠟，這距離歷史真實也太遙遠了吧！

內文批評，《雷霆戰將》雖然沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等雷人情節，離奇之處仍然讓人咂舌，過於臉譜化的設計，過於浮誇的表演，明顯缺乏事實依據的情節設定，讓網友們評價為，「這部劇完全沒有脫離抗日神劇的套路，只不過披上了一層青春熱血偶像劇的外衣。」

人民日報銳評指出，該劇把「偶像劇」套路用在抗日題材上，可惜就算演員再俊美，服裝再精緻，背離歷史真實，即使吸引年輕人觀看也誤導，無法洞悉歷史真相，無法真正瞭解革命先烈的英雄事跡。據了解，該劇已於16日全面下架。

▼女護士穿緊身衣、腳踩高跟皮鞋抗日。（圖／翻攝 微博、抗日劇《雷霆戰將》）