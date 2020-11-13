「狂奔姊」每天踩點衝公司打卡　連員工老闆搶看錄影爆紅

圖文／鏡週刊

明明家住在公司旁邊，卻要拖到最後一刻出門。大陸新疆一名OL走路到公司只要10分鐘腳程，但卻每天都在大街小巷狂奔，最後「壓線」抵達公司打卡，而這個「拔腿狂奔」的滑稽畫面也被錄下，成了公司大紅人。

新疆烏魯木齊有名上班族李加參，每天上班都是以「百米短跑」速度衝到公司，而且一定「剛好準時」打卡。這件事情在公司漸漸傳開，許多同事開始關心李女的上班狀況，甚至會集體提早到公司，從窗戶往下看欣賞李女跑步的滑稽模樣。

李女「狂奔踩點」上班行為不只引來同事注意，甚至連老闆也聽說了這件事，讓李女頓時成為公司的大紅人。為了錄下李女狂跑的搞笑畫面，大家甚至還特地提早到公司，蹲點看她「跑步」。

影片中可見，李女用盡生命力氣在「趕打卡」，相對悠哉的路人，她奔跑的速度相當快，匆忙的樣子更是非常搞笑。

李女接受訪問時透露，雖然家裡離公司只要10分鐘腳程，快步走路就到了，但因為早點起床對她來說實在是太痛苦了，所以才會每天狂奔打卡。

李加參也直率表示自己「狂奔」的行為，從學生時期就開始了，她認為「反正快遲到了，跑一跑也能鍛鍊身體，還不會被扣錢」，而影片在網路曝光後也快速發酵，讓李女意外爆紅。



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