有限列車vs.無限列車！台灣藍皮夯過鬼滅之刃 　人潮滿到車站外

記者陳崑福／屏東報導

台鐵局預計12月23日啟用南迴鐵路電氣化，以往最受鐵道迷歡迎的有「解憂列車」名號的藍皮普快列車將於22日行駛最後一班，隨著停駛時間逼近，有鐵道迷發發起保留連署，更有人號召「一人一票挺到下架」，致該特快列車出現一波波搭乘人潮，假日更是一票難求。

▲台鐵局進入停駛計時的「藍皮列車」，最近超夯，屏東枋寮站排隊搭乘人潮排到站外 。（圖／董阿成提供，以下同）

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▲▼搭車人潮。

藍皮普快利用柴電車牽引，由於列車車廂外觀為藍色得名，有「叮噹號」或「印度仔」稱號，因設備老舊，車廂內沒有冷氣設備，但有吊扇，想吹風的乘客必須啟動電扇或打開窗戶，行經隧道更會聞到一股柴油味。

▲▼乘客欣賞車外景致。

有時還需自己開門上下車，加上廁所經年累月的使用留頭淡淡的異味，令人興起一股懷舊氣味，加上行駛速度慢，從枋寮起經台灣海峽，可欣賞到海天一線的景致，經過中央山脈再到太平洋的風景，變化多端，令人心矌神怡，被遊客稱為「解憂列車」。目前全台僅每天一列車改號次來回枋寮、台東間。

▲▼藍皮列車。

隨著南迴鐵路電氣化讓台最末端枋寮到台東知本站間完成，並於12月23日啟用，藍波特快列車屆時就會停駛，雖台鐵局表示計畫要打造轉型為觀光專列。

隨著停駛倒數計時，最近假日都吸引大批鐵道迷搭乘，「班班客滿」，甚至排到站外，盛況空前，鐵道迷笑稱先撇下《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，先體驗搭乘「解憂列車」，充滿懷舊情懷。

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