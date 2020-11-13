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恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光

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記者柯沛辰／綜合報導

桃園39歲張姓女騎士11日上午8點行經中壢區月桃路，突然遭垂落的電線勒住脖子摔車。現場工人見狀，立刻打電話叫救護車。案經市府了解，研判是拓寬工程、電纜地下化工程疏失，才導致電線垂下釀禍，所幸女騎士送醫後雖尾椎受傷，但無生命危險。

根據《東森新聞》報導，當時有民眾用行車紀錄器拍下事發全程，從中清楚可見，前方休旅車經過工地，緊急放慢速度，不料對向一名女騎士行經突遭電線勒住脖子，整個人仰頭側摔，不僅痛得無法起身，機車也向前滑行數公尺。

▲▼恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光。（圖／東森新聞）

▲女騎士遭勒脖側摔。（圖／東森新聞）

▲▼恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光。（圖／東森新聞）

▲原本低垂的電線再次彈起。（圖／東森新聞）

▲▼恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光。（圖／東森新聞）

▲女騎士連人帶車噴飛，整個人痛到站不起來。（圖／東森新聞）

工人目睹全程，立刻協助叫救護車，並出動怪手撐起電線。醫護人員到場後，將張女送往醫院急救，後經檢查，張女脖子泛紅、右手掌、右手肘擦傷，尾椎也受傷，所幸性命無憂。不過，隔天重回現場，還是發現有電線垂落情形。

有民眾指出，該路段已經拓寬施工一段時間，但由於開挖道路兩旁，導致原本高掛的電線垂下。市府了解後，研判是工程疏失，後續將釐清並追究相關責任，同時要求施工單位改善。

▲▼恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光。（圖／東森新聞）

▲張姓女騎士尾椎受傷，送醫後無大礙。（圖／東森新聞）

▲▼恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光。（圖／東森新聞）

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