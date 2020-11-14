梵高雨彈炸北北基宜！明變天「秋老虎」下週二來襲　高溫上看31℃

▲受到東北風及梵高颱風外圍雲系影響，氣象局針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風及梵高颱風外圍雲系影響，氣象局針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。今天與是顯著，但會隨著時間緩和。明起回暖，下週二秋老虎報到，高溫上看31度。

今天(14日)天氣型態仍類似，大氣環境不穩定，各地有或多或少的降雨，雨勢最顯著的地區仍落在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區一帶，除了提醒大家外出攜帶雨具之外，行車用路也請注意安全，水氣有隨時間減少的趨勢，愈晚雨勢會逐漸緩和。

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▲今天愈晚雨勢會逐漸緩和。（圖／翻攝中央氣象局）

氣溫方面，清晨、深夜低溫約19-23度，白天新竹以北及宜蘭、花蓮高溫23-25度，屬於整天偏涼的天氣型態，苗栗以南及台東26-30度，相當舒適。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(14日)晨有些微冷空氣，低溫比昨晨略降不到1度，截至5時平地最低氣溫約在18、19度(宜蘭羅東鎮、花蓮萬榮鄉18.3度，新北五股區18.7度，桃園大溪區、苗栗西湖鄉18.9度)。

明(15)日中高雲減弱消散，西半部清晨仍有零星飄雨的機率，上午起轉多雲時晴，天氣回暖。下週一(16日)西半部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；北台高溫升至30度左右。下週二至週五(17至20日)各地晴朗穩定，高溫可達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。