爆笑影片曝！4兄妹玩泥巴變「小黑人」衝回家　媽飯煮一半看傻眼

地方中心／屏東報導

日前屏東出現一段有趣的監視器畫面，四兄妹於自家農地玩耍後，滿身黑泥巴奔回家，還趁媽媽發現之前，自行沖水洗乾淨，而媽媽看到孩子一身髒兮兮，一開始雖覺得好氣又好笑，但也笑笑表示「童年只有一次！」

▲屏東四兄妹於自家農地玩耍，全身黑衝回家，讓媽媽哭笑不得。（圖／地方中心翻攝，下同）

從監視器影片中可以看到，四兄妹玩完泥巴後準備奔回家，就讀小五的大哥全身黑，拎著衣服衝回家，孰料，緊接在後的妹妹卻更慘，不僅全身黑，連臉龐也滿是泥巴，聽到後方有機車前來，還跑到雞舍裡躲起，畫面相當逗趣；二哥哥則已騎著腳踏車衝回家，用水沖洗乾淨，三哥哥也擔心挨罵，趕緊使用灌溉用的水清洗。另一頭四兄妹到齊，一同沖水過程，妹妹還天真地朝正在煮飯的媽媽揮揮手，畫面讓媽媽哭笑不得。

四兄妹表示，他們在自家農地的坑洞玩耍，想把坑洞挖大，四人輪流拿寶特瓶裝水倒進土裡，手不知不覺就黑掉，覺得好玩就直接跳進去玩開，才會變成小泥人，而他們看完自己全身黑的模樣，也笑說「好像那個野人。」。

媽媽一開始雖好氣又好笑表示，面對孩子玩的一身髒兮兮，「也只能叫他們把自己弄乾淨，把內褲給我洗乾淨！」但也笑說「安全嘛，反正童年只有一次，對不對！」不過，其他家長則說「我會崩潰，因為太髒了」。

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