「萊豬抽搐顫抖具學術佐證」　國民黨怒嗆：難道豬在演戲？

記者羅婉庭／新北報導

民進黨團召開記者會指出國民黨的豬隻副作用影片是造假、移花接木，更與瘦肉精無關。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新13日砲轟，影片中呈現豬隻心悸顫抖現象，是引用正式學術研究，民進黨政府逃避學術研究結果，僅使用背景說明的畫面，就說國民黨移花接木，但真正轉移焦點、不敢面對現實的就是民進黨政府，「難道是豬在演戲？」





▲民進黨立法院黨團召開記者會，指出動物展望證實無關萊劑，要求請國民黨影片即刻下架影片。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭照新強調，這個畫面使用是動保團體與國民黨表達目的與面向不同而已，但所說明事實都有學術佐證，絕無造假，國民黨絕不會下架影片，奉勸民進黨不要再硬拗，否則1122民眾真的會憤怒上凱道，民進黨還是多吃幾碗牛肉麵賠罪吧！

鄭照新表示，今天要反問民進黨三個問題：該影片中的豬隻是否確實使用的萊克多巴胺？豬隻是否明顯抽蓄顫抖？國民黨論述使否引用正式學術期刊？若民進黨不敢回答這三個問題，何來移花接木？何來造假之說？重點在於國民黨論述都有學術期刊證明。

鄭照新也在臉書補充說明，民進黨開記者會說要把萊豬影片送社維法，動保團體只是說他們使用影片的目的不是講萊劑，況且後來經查，影片中這家就是使用萊劑的廠商，豬隻就是有在抖，「難道豬在演戲？」

鄭照新強調，國民黨說豬吃瘦肉精會抖是因為有學術文獻，不是因為影片，影片只是背景畫面說明，且之前已有媒體同樣引用。民進黨故意忽略真正重要的研究結果，拿背景輔助畫面誣陷他人造假，誣陷牛肉麵店的圖文才是真造假吧！

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