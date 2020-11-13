丁怡銘失言…再一冠軍店家受害！阿牛牛肉麵生意崩　客人猛質疑

▲行政院發言人丁怡銘失言風波持續延燒，台北牛肉麵節清燉組冠軍「阿牛牛肉麵」也慘遭牽連，生意大受影響。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

行政院發言人丁怡銘12日指控，台北市牛肉麵節紅燒組冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，造成店家名譽重創，生意大受影響；而在北市牛肉麵節清燉組獲冠軍的「阿牛牛肉麵」12日晚也出面痛訴，他昨天一開店突然有許多客人紛紛打電話詢問「他的牛肉是不是含有萊克多巴胺」，老闆林秀源說，沒想到丁的一句話竟讓他也成為受害者，藉此澄清，自家所使用的都是檢驗合格的澳洲牛肉，民眾絕對可以安心吃。

▲阿牛牛肉麵老闆林秀源出面澄清，他的牛肉麵所使用的都是檢驗合格的澳洲牛肉 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

行政院發言人丁怡銘12日上午說，今年台北市牛肉麵節冠軍用的就是「萊牛」，此話一出後，參加台北市牛肉麵節獲紅燒組冠軍的「皇家傳承牛肉麵店」生意大受影響，好不容易建立的商譽毀於一旦，雖然商家及時拿出檢驗證明表示他們所使用的牛肉都是沒有問題檢驗合格的，事後丁怡銘也親自道歉並自行訂購100碗表示歉意，但事後又被眼尖民眾抓包疑以行政院名義核銷報公帳，誠意大打折扣，令人質疑。

台灣民眾黨黨員陳允萍指出，同樣是今年參加台北市牛肉麵節比賽，並獲得清燉組冠軍頭銜的阿牛牛肉麵老闆林秀源，選擇在今年10月回到台東故里開店，他本來希望用這個自已努力多年所獲的頭銜創業，回饋給台東鄉親他的手藝，不料才經營不到1個月，就受到這個無妄之災，因為行政院發言人丁怡銘的一句話，12日生意突然大受影響，許多的客人都紛紛打電話來店詢問「他的牛肉是不是含有萊克多巴胺」，客人們因為看了政府的公告新聞後，都不敢上門光顧，原先他並不知情原因，是後來皇家傳承牛肉麵店同業12日晚間打電話向他訴苦這件事之後，他才恍然大悟，原來自己也是行政院發言人丁怡銘亂說話的受害者之一。

阿牛牛肉麵老闆林秀源表示，他的牛肉麵所使用的都是澳洲牛肉，且皆有檢驗合格證明，他店裡所使用的食材，絕對都是安全無虞的，請台東的鄉親不要相信丁怡銘先生的個人說法。

關於行政院發言人丁怡銘發言引發民眾的恐慌，造成他商譽受損的侵害一節，陳允萍也和阿牛牛肉麵老闆林秀源表示，將協助蒐集相關事證，並視情節對行政院發言人丁怡銘先生提出侵權的告訴，同時也表示台灣民眾黨將力挺優良食品，為全台優良食品的衛生把關，共同守護民眾的健康。

►偷偷分享少女秘密！