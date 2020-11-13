丁怡銘遭疑3.9萬「刷卡賺現金回饋」　行政院信用卡支付原則曝光

▲行政院發言人丁怡銘誣陷牛肉麵冠軍用瘦肉精。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日在行政院會的記者會上，公然誣賴台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後刷卡3.9萬下訂100份紅燒牛肉麵，又被抓包打行政院統編遭疑報公帳。事後他在臉書PO文聲稱，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編」，沒想到這句話再度掀起網友熱議，質疑「刷卡賺回饋」、「用信用卡還報公帳？」、「要不要查一下有沒有其他額外支出？」

丁怡銘12日指控牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，結果業者提出檢驗證明打臉，他為了滅火隨後向業者致歉，並親自到店家購買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元，卻又被揪出收據上有行政院的統一編號03722403，等於是讓全民買單。

丁怡銘同日下午在臉書PO文說明此事，坦言是他請秘書刷卡買牛肉麵，只是秘書出於習慣打了統編，「這筆錢我出門前就說我要自己出了，請媒體朋友不要誤解了。為避免混淆，我再下了一次單取代原訂單，沒有要用公務預算。」

沒想到又因為這段話掀起網友熱議，由於部分信用卡有紅利點數或現金回饋等優惠，除了難以計算實際購買價格，有些店家還會要求顧客支付刷卡手續費，造成商品售價比付現金還要高。此外，為了避免公私混淆不清的形況發生，政府單位大多會要求同仁「請勿使用個人信用卡支付款項」。

有網友將相關報導轉貼至PTT討論，質疑丁怡銘的秘書習慣報公帳，是否以前買什麼東西、吃喝也都會這樣做，「還刷卡賺回饋」、「秘書習慣報統編，要不要查一下有沒有其他額外支出？」、「意思是秘書之前買吃的都有打統編嗎？」、「重新定義自掏腰包」、「用信用卡還報公帳？秘書新來的？」、「這種私人帳報統編，祕書一定會問一下，怎麼可能不問」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

由於信用卡使用日趨普通，與現金、支票等均屬交易支付工具之一，惟刷卡金額較大時，現金紅利相對較高，恐引來社會觀感不佳。行政院主計總處則是於108年4月10日公告修正個人信用卡支付款項處理原則：



(ㄧ)機關經費支出應依公款支付規定及程序辦理，倘因公務需要，得由員工以個人信用卡先行墊付後，再行請款，但下列情形不得以個人信用卡支付：



1、由採購單位或專任採購業務人員辦理之採購，應由機關直接支付予廠商或以政府採購卡支付。

2、非專任採購業務人員經常辦理採購業務者，其付款方式應依前點規定辦理。

(二)機關於償付員工先行墊付之款項時，按員工所提出之支出憑證所載金額支付，無須核算扣減個人信用卡優惠價值。

(三)機關基於管理需要，得另行訂定更嚴謹之作業規範。

▲行政院主計總處修正個人信用卡支付款項處理原則。（圖／記者翻攝）

有關丁怡銘報統編的爭議，時代力量黨團總召邱顯智也早在12日晚間透過臉書籲審計動起來，他表示，行政院因為政策議題攻防，牽拖抹黑店家，這很不應該；因為店家出示無萊劑檢驗，才避重就輕改口道歉，這有點難看；但是，買了100碗牛肉麵打上行政院統編，又說是習慣性打統編，其實是自己要買單，這就很嚴重了。

邱顯智指出，根據109年行政院預算，發言人特別費每月2萬1700元，如果發言人用剩下的特別費買，可能合法，但觀感不佳，如果打上統編，又說要自己買單，「這是另一種大水庫嗎？行政院可以這樣報帳嗎？」

「有政府會報帳」，國民黨團總召林為洲12日也抨擊，行政院發言人丁怡銘自知錯誤，立刻到麵店花了3萬9千元，訂了1百碗牛肉麵，說要帶給同仁吃，沒想到卻報了03722403這組行政院的統一編號。

林為洲諷刺丁怡銘，說要自費，誰會相信？又怪說平常秘書習慣都放統編，這更加嚴重，原來任何的消費都打統編，真的很會報帳，已憤怒到沒有用詞可以形容，只有5個字送給蔡政府：丁怡銘，下台。

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