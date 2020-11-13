李來希氣炸：失言還能報公帳吃牛肉麵　脾氣再好也忍不住X他一聲

▲李來希13日批評行政院誣指冠軍牛肉麵店使用萊牛。（圖／翻攝自Facebook／李來希，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院發言人丁怡銘12日誣指台北市2020年冠軍牛肉麵店使用萊牛，事後買百碗牛肉麵致歉又被抓包打統編疑報公帳，全國公務人員協會前理事長李來希13日氣憤批評，「脾氣再好也忍不住要X她一聲！」

丁怡銘12日面對媒體提問台北市長柯文哲提出的萊豬進口4項建議，先以「蘇貞昌已請衛福部跟農委會於會後做回應」一句話回答後，轉而指控台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛。

在店家「皇家傳承牛肉麵」秀出「零檢出」的SGS食品檢驗證明澄清，且召開記者會批評行政院抹黑後，丁怡銘向業者道歉，同日晚間也偕同民進黨立委羅致政到「皇家傳承牛肉麵」老店用餐，並上網購買100碗牛肉麵賠罪。

然而，依照丁怡銘公布的收據，在公司行號統編欄中的「03722403」卻被抓包是行政院統編，再次挨批疑用公帑消災。面對爭議，丁怡銘晚間發聲明表示，秘書習慣放統編，這筆錢會自己出，並貼出一樣是3萬9千元但沒打統編的新訂單。

對此，李來希13日在臉書批評，錯誤的政策比貪污更可怕，萊豬進口遺害子孫千年萬年，一再自我打臉，仍不知悔悟，連賠禮道歉都要使用公帑，綠營上下口徑一致，死不認錯，網路上還在對年輕人洗腦，說穿了不就是阿扁的老話一句：「阿無你唄安泉」。

李來希再罵，「更氣人的是做錯事講錯話，還有冠軍牛肉麵可以吃，而且還可以報公帳！脾氣再好也忍不住要X她一聲！」

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