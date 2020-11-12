學生情侶出遊台南！男大生疑癲癇症發作　逆向衝撞BMW當場嚇呆

▲陳姓外籍學生情侶租車南下台南遊玩，陳男疑癲癇症發作，駕車失控逆向撞上1輛BMW轎車而肇事，全案由警方調查處理中。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導



台南市中西區西門路、民生路口，12日下午3時許，發生1部自小客車失控逆向開進對向車道，迎面撞上1輛BMW轎車，雙方並無大礙，但造成塞車達1小時，警方初步了解，係陳姓外籍學生情侶租車南下台南遊玩，陳男疑癲癇症發作而肇事，全案由警方調查處理中。

據了解，澳門籍24歲陳姓男研究生與馬來西亞籍的23歲陳姓女大生為情侶，2人是就讀同一所北部大學的交換學生，陳男12日上午租車載著女友南下遊玩，疑行經該處突癲癇症發作，車子過了民生路原本要左轉，卻在失控衝入對向車道，迎面撞上正沿西門路北往南行駛的46歲張姓男子所駕BMW轎車。

▲台南市警二分局警方到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兩輛車直接對撞的結果，造成兩車車頭全毀，車內的安全氣囊皆爆開，2名學生情侶自行下車，似乎受到驚嚇而有些呆滯。警方據報馬上派員到場查處，由於駕駛陳姓學生，嘴唇流血、胸部挫傷，經通報救護車送郭綜合醫院治療，幸無大礙，陳姓女大生留在現場配合調查，警方管制西門路2段交通，以利車禍之勘查蒐證及測繪，但也造成該處道路大塞車。

警方初步了解，2名學生情侶租車南下預定遊玩4天，不料第1天剛到台南就出事。雙方酒測值為0。

46歲張姓車主對此起車禍更是十分錯愕，看到愛車被撞成這樣，初估起碼要花掉數十萬元修理費心疼不已。全案由市警二分局調查處理中。

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