28歲媽打疫苗命危...女兒才2個月大！夫哽咽：像妳一樣有梨渦

記者陳以昇、林昱萱／台北報導

一名28歲的年輕媽媽剛生完小孩之後，在醫生的評估下施打流感疫苗，沒想到卻因此產生嚴重不良反應，目前已經在加護病房與死神搏鬥1個多月。對此，年輕媽媽的丈夫流著淚表示，女兒跟老婆長得很像，兩人臉上都有2個梨渦，本來能享受3人親子時光，但現在都沒有了，希望老婆可以快點好起來，一起帶妹妹出去玩。

▲28歲年輕媽打疫苗命危，丈夫說起情況時，忍不住落淚。（圖／記者陳以昇翻攝、記者陳以昇攝）

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丈夫接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，「每個媽媽一定都會想知道小孩成長過程，我老婆現在沒辦法陪伴女兒，也沒辦法知道她成長的過程，我只能靠每天跟她提醒，現在妹妹多大了 、幾公斤了、現在可以吃多少，也從一開始會握人家的手，到現在能認出我們聲音，慢慢現在會笑了，手腳也很靈活、很活潑，越來越像妳，我老婆有兩個梨渦、我女兒也有。」

▲28歲年輕媽。（圖／記者陳以昇翻攝）

講到傷心處，丈夫也忍不住流下眼淚，真情地向老婆告白，「妹妹真的很像妳，妳要趕快好起來」而他也說，「我們還要帶妹妹出去玩 ，原本要享受3人親子時光現在都沒有了，妳要趕快好起來，我們可以帶妹妹出去玩 買書給她，她很喜歡妳印給她的小貓的照片，妳趕快起來。」

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丈夫也難過提到，「我自己還是新手爸爸，每天看看女兒，讓我心情比較平復，看到女兒又想到老婆，就覺得她一定比我更加難過，之前還會看女兒照片，到後面她不去看，她怕她自己情緒太激動，血壓會飆高，身為一個媽媽誰不想去看，但她因為擔心身體，所以寧願選擇不去看這些會讓她太激動的圖片，心裡非常糾結。」

▲丈夫忍不住流下眼淚。（圖／記者陳以昇攝）

雖然難過、痛心，但丈夫仍舊語帶哽咽又堅強地表示，「遇到我們也沒辦法，但在要尋求幫助的時候，會不知道要怎麼辦，沒有方向，不知道誰能幫我們，就覺得在這邊一個月，我看她這樣狀況越來越差，也越來越擔心、很無助

，就算我太太要花多少，我也不在乎要負債多少，我只要她平安就好。」