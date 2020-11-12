內政部推動社區治安工作評鑑　新北成效卓越榮獲特優

▲內政部成績評定榮獲「特優」縣市佳績，並於11日在新北市政會議中，由警察局長陳檡文代表將此榮耀獻給市府。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2019年度推動社區治安營造工作，積極輔導新北市申請參與社區治安營造補助之里（社區）計有33個，推動工作成效卓越，並經內政部成績評定榮獲「特優」縣市佳績，並於11日在新北市政會議中，由警察局長陳檡文代表將此榮耀獻給市府。

▲新北市五股區興珍里等4個治安社區榮獲績優治安社區殊榮。

新北市政府推動社區治安營造工作不遺餘力，在輔導新北市治安社區部分也大有斬獲，經內政部評定榮獲績優治安社區有五股區興珍里、板橋區自強里榮獲優等，各核發獎牌1座及獎金3萬5000元；三重區六福里榮獲甲等，核發獎牌1座及獎金2萬1000元；三峽區鳳鳴里榮獲成長組績優社區，核發獎牌1座及獎金2萬元，於11日在市政會議中，由侯友宜轉頒各績優治安社區負責人。

警察局表示，內政部辦理「2019年度推動社區治安工作評鑑」，新北市不僅獲得全國「特優」殊榮，在社區治安營造部分成績斐然卓著，新北市五股區興珍里等4個治安社區榮獲績優治安社區殊榮。

警察局陳檡文表示，新北市治安社區整體營造形成一定成效，吸引更多市民關注，也引發其他社區的廣大迴響及相互學習觀摩，並投入社區治安營造行列，希望藉由社區治安營造工作推動，提升社區生活品質，進而達到「治安社區化」之目標。

► 美麗最大的祕密

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版