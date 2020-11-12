▲求學期間也能服役，新北常備兵役分階段軍事訓練申請至16日。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在學役男注意！常備兵役分階段軍事訓練申請期限至11月16日下午5點，新北市民政局提醒，今年內政部規劃3梯次4200位名額，目前逾8000人申請，將透過公開抽籤擇定；凡就讀國內外專科以上學校，83至92年次出生役齡男子想要在2021年暑假分期服役，請儘早完成線上申請。

民政局長柯慶忠表示，自2012年實施常備兵役分階段軍事訓練政策，役男能於求學期間分2階段服役，避免畢業後因兵役問題影響後續求職或進修規劃，今年申請更持續開放讓役男線上填選想服役的軍種，有意願者務必把握時間報名。

▲凡就讀國內外專科以上學校，83至92年次出生役齡男子想要在2021年暑假分期服役，請儘早完成線上申請。

柯慶忠說，今年申請人數超過公告名額，預計近日申請人數會再攀升，中籤率約4-5成；役政署規劃17日公開抽籤，新北也將同步公告抽籤結果於「新北役男大亨ONLINE」網站，申請役男可上網核對申請序號末2碼確認是否中籤。

中籤後，戶籍地區公所即會查驗在學狀況確認學籍，並於2021年1月前通知役男進行徵兵檢查，經判常備役體位者，依梯次分別於2021年、2022年分2年暑假入營。

民政局提醒，役男線上申請時務必謹慎考量，擇定1個梯次及軍種送出後即不可再更換申請，並須於規定的暑假時段內服役，不得任意變更。設籍新北有意願申請的在學役男，請至新北市「役男大亨ONLINE」網站完成線上報名作業。

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