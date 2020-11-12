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守護山林快速現場查復　山坡地監測新北獲獎

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▲守護山林快速現場查復 山坡地監測新北獲獎。（圖／新北市農業局提供）

▲執行山坡地監測獎項為全國首次頒發，新北市即榮獲中央肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年國土利用監測整合計畫成果發表會，日前於臺大醫院國際會議中心舉行，新北市政府農業局會同市府及轄內各公所共同合作，避免未經水土保持申請即擅自開發行為，因執行績效良好，深獲行政院農業委員會水土保持局肯定，獲頒「績優單位」獎牌一面，11日在市政會議將此榮耀獻給市府。

行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、內政部營建署城鄉發展分署及經濟部水利署共同辦理「國土利用監測整合計畫成果發表會」，發表會已於10月22日於臺大醫院國際會議中心辦理，由水保局副局長王晉倫授予新北市等六縣市政府「執行山坡地監測績優單位」獎項。

▲守護山林快速現場查復 山坡地監測新北獲獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局針對山坡地違規將於10日內進行現場查復。

農業局指出，2019年度新北市山坡地疑似違規之衛星影像變異點發布後市府皆於10日內完成現場查復工作，讓山林違規行為無所遁形，獲得農委會肯定，評定為執行優良機關，全國僅6個縣市政府獲獎，本獎項為全國首次頒發，其執行成效獲得肯定。另外，新北市城鄉發展局協同市府各機關通力合作，有效防止不當違規開發，並落實土地資源及環境管理，亦獲內政部頒發為績優單位。

農業局表示，在山坡地保育利用管理上，農業局會同市府及轄內各公所共同合作，避免未經申請即擅自開發行為，共同守護新北山坡地。另11月25日新北市水土保持服務專車第19站將前往土城區公所，以多元服務為民眾解惑水土保持，做好山坡地保育利用與永續經營。

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▲守護山林快速現場查復 山坡地監測新北獲獎。（圖／新北市農業局提供）

▲山坡地監測現場快速查復。

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