光棍節雙倍愛你終結孤單　新北298對新人登記結婚

▲2020年雙11，泰山戶所祝福新人揮出「愛情全壘打」，新人陳軍豪與鍾欣潔開心前往辦理登記。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年11月11日是諧音寓意「一生一世」及「一心一意」的雙11好日子，又適逢農民曆宜嫁娶，新北戶所特別打造結婚留影專區，並贈送雙11甜蜜婚禮小物，讓新人們直呼驚喜，共計298對新人在雙11光棍節告別單身幸福成婚。

民政局長柯慶忠表示，新人喜愛在浪漫又好記的特殊日登記結婚，例如幸福1+1元旦、浪漫西洋情人節、愛的圓周率314白色情人節、520我愛你、璀璨七夕情人節、雙十雙喜國慶日及脫單1111光棍節等。

柯慶忠說，今年雖受新冠肺炎疫情影響，但新人卻「Double（加倍）愛你」、「疫」無反顧結婚成家，截至雙11光棍節，今年特殊日結婚對數達2547對，較2019年1707對增加840對，成長1.49倍，更打破近3年紀錄。

民政局表示，今年雙11，各戶所精心打造不同主題婚攝場景，貼心致贈甜蜜賀禮慶祝脫單，讓新人幸福爆棚。如樹林戶所以繽紛棒棒糖氣球佈置「幸福列車11層彩繪階梯」，象徵新人搭乘幸福列車邁向幸福，並讓新人齊吃巧克力棒棒糖丟掉光棍，濃情又甜蜜！中和戶所推出青春俏皮風「脫單情人節」婚攝區，並贈送卡哇伊「熊（最）甜蜜果乾」祝福新人甜蜜美滿。

▲2020年雙11，張任里與劉芸綺開心前往樹林戶所辦理登記。

此外，泰山戶所以4隻球棒創意排列「1111棒球場景」，祝福新人在光棍節揮出「愛情全壘打」、揮別單身圓滿人生，並贈送「棒球手套鑰匙圈」，意寓人生好「棒」；林口戶所則設立粉紅泡泡「甜滋滋」拍照打卡專區，致贈甜蜜蜜的蜂蜜果醬，祝願新人甜蜜幸福。

在樹林戶所登記的警察張任里與從事研究的劉芸綺因工作認識，劉芸綺曾經發生嚴重車禍事故，經歷多次重大手術，迄今仍有漫長復健之路，一開始劉芸綺提不起勇氣接受這感情，但張任里說：「我們之間的距離，我願意邁出九十九步走向你，只要你願意，願意往前走一步，其餘的困難都由我去克服！」深深打動劉芸綺。

劉芸綺說，交往期間老公總是陪伴在身邊，用溫暖與堅定的愛一路支持，並視自己為珍寶。「11月11日」是兩人生日10月9日與1月2日相加的日子，也是交往紀念日，選擇這天終結單身辦理結婚登記，深具紀念意義！

戶政科長顏耀明說，依據新北市近3年光棍節結婚登記資料，除了2018年因農民曆不宜嫁娶，僅55對登記結婚，餘每年皆逾百對新人登記成家。民政局也為了協助單身男女脫單，11月29日將在淡水滬尾藝文園區舉辦「幸福的香氛」未婚聯誼活動，即日起開放報名，歡迎至民政局官網下載報名表，相揪一起脫單！

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